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    Rakovina Therapeutics beruft Professorin Petra Hamerlik in den Verwaltungsrat

    Rakovina Therapeutics beruft Professorin Petra Hamerlik in den Verwaltungsrat
    Foto: adobe.stock.com

    Inhaberin des Lehrstuhls für Translationale Neuroonkologie an der University of Manchester und zuvor Mitglied des wissenschaftlichen Beirats des Unternehmens wurde auf der Hauptversammlung 2026 in den Verwaltungsrat gewählt

     

    VANCOUVER, British Columbia, den 10. September 2026 / IRW-Press / Rakovina Therapeutics Inc. (TSX-V: RKV) (FWB: 7JO0), ein biopharmazeutisches Unternehmen, das mithilfe von KI-gestützter Wirkstoffforschung innovative Krebstherapien entwickelt, gab heute bekannt, dass Prof. Petra Hamerlik auf der am 18. August 2026 in Toronto, Ontario, abgehaltenen ordentlichen Hauptversammlung der Aktionäre in den Verwaltungsrat des Unternehmens berufen wurde (siehe Pressemitteilung vom 19. August 2026).

     

    Prof. Hamerlik ist Inhaberin des Lehrstuhls für Translationale Neuroonkologie an der University of Manchester. Seit dem 20. November 2023 ist sie zudem Mitglied des wissenschaftlichen Beirats von Rakovina.

     

    Zuvor war Prof. Hamerlik als leitende Wissenschaftlerin und Leiterin des Bereichs Krebsbiologie des Zentralnervensystems bei AstraZeneca tätig. Dort war sie an der Entwicklung von DNA-Reparatur-Inhibitoren beteiligt, die die Blut-Hirn-Schranke überwinden können, um primäre Hirntumore und Hirnmetastasen zu behandeln.

     

    Vor ihrer Tätigkeit bei AstraZeneca war sie Gruppenleiterin des Labors für Hirntumorbiologie am Danish Cancer Research Centre sowie außerordentliche Professorin an der University of Copenhagen. Dort umfasste ihre Forschung unter anderem die Kombination von PARP- und HDAC-Hemmern zur Behandlung von Krebserkrankungen.

     

    „Prof. Hamerlik bringt wissenschaftliche Expertise und Führungsstärke in den Bereichen DNA-Schadensantwort und Neuroonkologie in den Verwaltungsrat des Unternehmens ein“, sagte Kim Oishi, Chief Executive Officer von Rakovina Therapeutics. „Die Verbindung ihrer akademischen und industriellen Erfahrung ist von unschätzbarem Wert, während Rakovina seine Programme zur Entwicklung von hirngängigen DDR-Inhibitoren in Richtung klinischer Erprobung vorantreibt.“

     

    „Die Fortschritte, die Rakovina mithilfe von KI bei der Entwicklung von hirngängigen Inhibitoren der DNA-Schadensantwort erzielt hat, sind ermutigend“, sagte Prof. Hamerlik. „Die drei Programme von Rakovina passen zu meinem Forschungsschwerpunkt auf Hirntumorerkrankungen und meiner Arbeit an PARP-Inhibitoren. Ich freue mich darauf, das Unternehmen als Mitglied des Verwaltungsrats weiterhin zu unterstützen und die Weiterentwicklung dieser Programme zu begleiten.“

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