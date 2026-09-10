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    Iran

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    Bereit für 'Blitzoffensiven' zur Verteidigung

    Für Sie zusammengefasst
    • Iranische Armee bereit für Blitzoffensiven
    • Glaube und göttliche Hilfe gelten als entscheidend
    • Streit um Straße von Hormus prägt den Konflikt
    Iran - Bereit für 'Blitzoffensiven' zur Verteidigung
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    TEHERAN (dpa-AFX) - Die iranischen Streitkräfte sind im Krieg gegen die USA nach Angaben ihrer Militärführung bereit für "Blitzoffensiven" zur Landesverteidigung. "Heute sind wir bereit, an jedem Punkt des Landes mit hoher Geschwindigkeit präsent zu sein und den Feind, in welcher Lage er sich auch befinden mag, zu vernichten", sagte Hassan Hassansadeh, Kommandeur für die Bodentruppen der Revolutionsgarden im Großraum Teheran, laut iranischen Medien.

    Hassansadeh sagte am Rande einer Militärübung, bei den Kampfhandlungen seien Ausrüstung und Technologie nicht allein entscheidend für Sieg oder Niederlage. "Es sind der feste Glaube, die tief im Herzen verankerte Überzeugung von göttlicher Hilfe sowie die Befolgung und Orientierung an der Schule von Märtyrern", sagte er.

    Der Konflikt zwischen den USA und dem Iran konzentrierte sich zuletzt auf gegenseitigen Beschuss am Persischen Golf im Streit um die Straße von Hormus. In den vergangenen Monaten gab es jedoch auch immer wieder Spekulationen über eine begrenzte Bodenoffensive der USA, um etwa strategische Inseln vor der iranischen Südküste einzunehmen./arb/DP/jha






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