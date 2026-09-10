NORMA Group - Aktie zieht deutlich an - 10.09.2026

Die NORMA Group Aktie konnte bisher um +4,13 % auf 20,800€ zulegen. Das sind +0,825 € mehr als am letzten Handelstag. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,60 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der NORMA Group Aktie. Nach einem Plus von +1,60 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 20,800€. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

NORMA Group ist ein Spezialist für Verbindungstechnik (Schlauchschellen, Rohrverbinder, Fluid- und Luftmanagementsysteme) für Auto-, Industrie- und Wassermanagementkunden. Global tätig mit starker Position im Nischenmarkt für Engineering-Lösungen. Wichtige Wettbewerber: Tristone, Trelleborg, Gates, Oetiker. USP: breites Portfolio, hohe Engineering-Tiefe, kundenspezifische Systemlösungen und globale Präsenz.

Die heutige Kurssteigerung bestätigt die gute Performance der letzten Monate. Wer in den letzten drei Monaten in NORMA Group investiert war, konnte einen Gewinn von +18,54 % verbuchen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die NORMA Group Aktie damit um +4,42 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +6,49 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die NORMA Group um +36,59 % gewonnen.

Während NORMA Group heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der SDAX bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,13 %. Damit gehört NORMA Group heute zu den auffälligeren Werten.

NORMA Group Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +4,42 % 1 Monat +6,49 % 3 Monate +18,54 % 1 Jahr +24,52 %

Informationen zur NORMA Group Aktie

Stand: 10.09.2026, 10:30 Uhr

Es gibt 32 Mio. NORMA Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 642,03 Mio.EUR € wert.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Eaton und Co.

Eaton, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,01 %.

Lohnt sich ein Investment in die NORMA Group Aktie?

Ob die NORMA Group Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur NORMA Group Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.