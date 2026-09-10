Meta – Muse klettert in die Charts

Meta hat mit dem persönlichen KI-Agenten Muse an den Märkten einen Volltreffer gelandet. Die Aktie sprang am Mittwoch um mehr als sechs Prozent an. Auslöser waren nicht nur die reine Produktvorstellung, sondern Aussagen von KI-Chef Alexandr Wang, wonach das frühe Nutzerinteresse die Erwartungen deutlich übertroffen habe. Muse erreichte kurz nach dem Start bereits Platz vier unter den meistgeladenen kostenlosen iPhone-Apps in den USA. Wir sind weiterhin via Call WA0Z64 investiert. Der Call liegt rund 50 Prozent im Plus.

Muse kann auf freigegebene Apps zugreifen, E-Mails versenden, Reisen buchen, Einkäufe erledigen und Zahlungen vorbereiten. Der Dienst startet in den USA über eine eigene App und WhatsApp. Grundfunktionen sind kostenlos, umfangreichere Versionen kosten monatlich 20 beziehungsweise 100 Dollar. Damit eröffnet Meta erstmals einen direkten Weg, KI jenseits der Werbung zu monetarisieren. Zugleich besitzt der Konzern durch WhatsApp, Instagram und Facebook einen Vertriebsvorteil, den spezialisierte KI-Anbieter nur schwer nachbilden können.