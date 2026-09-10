DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft DocMorris auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat DocMorris mit einem Kursziel von 12,50 Franken auf "Buy" belassen. Der Markt reagiere üblicherweise vorsichtig auf die Ausgabe neuer Wandelanleihen, doch im Fall der Online-Apotheke sei dieser Schritt sinnvoll gewesen, schrieb Jan Koch in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar zur Platzierung solcher Papiere. DocMorris ziele damit darauf ab, die Laufzeiten zu verlängern, die Finanzierungskosten zu senken und - was besonders wichtig sei - eine mögliche Verwässerung der Anteile der Aktionäre zu verhindern./gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.09.2026 / 08:02 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die DocMorris AG (ex zur Rose) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,08 % und einem Kurs von 11,03EUR auf Lang & Schwarz (10. September 2026, 10:29 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Jan Koch

Analysiertes Unternehmen: DocMorris

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 12,50

Kursziel alt: 12,50

Währung: CHF

Zeitrahmen: 12m



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