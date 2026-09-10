Wenn US-Finanzminister Bessent wie er sagt "das Haus ist", dann brennt das Haus: die Kapitalmarkt-Zinsen steigen weiter - und nun will Trump US-Bürger mit 5000 Dollar bestechen, wenn die US-Republikaner beide Kammern bei den Zwischenwahlen gewinnen sollten (was allerdings unwahrscheinlich ist)! Damit würden die Schulden der USA um weitere 1,3 Billion Dollar schlagartig steigen - was die Kapitalmarkt-Zinsen noch weiter nach oben treiben würde. Das Haus brennt auch im Iran-Krieg für die Trump-Regierung - nun warnen Rubio und Vance, dass der Iran-Krieg noch Jahre andauern könnte. Dabei schürt der Iran-Krieg die Inflation und damit steigende Leitzinsen und Kapitalmarkt-Zinsen. A propos Zinsen: heute wird die EZB die Zinsen anheben - und die US-Erzeugerpreise sind extrem wichtig für die Frage, ob die Fed in der nächsten Woche die letzte wirkliche Chance für eine Zinsanhebung vor den US-Zwischenwahlen nutzt..

Das Video "Das Haus brennt: Trump-Wählerbestechung, entscheidender Tag für Zinsen!" sehen Sie hier..