🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.   🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDAX IndexvorwärtsNachrichten zu DAX

    Videoausblick

    177 Aufrufe 177 0 Kommentare 0 Kommentare
    Anzeige

    Das Haus brennt: Trump-Wählerbestechung, entscheidender Tag für Zinsen!

    Damit würden die Schulden der USA um weitere 1,3 Billion Dollar schlagartig steigen - was die Kapitalmarkt-Zinsen noch weiter nach oben treiben würde. Das Haus brennt auch im Iran-Krieg für die Trump-Regierung

    Wenn US-Finanzminister Bessent wie er sagt "das Haus ist", dann brennt das Haus: die Kapitalmarkt-Zinsen steigen weiter - und nun will Trump US-Bürger mit 5000 Dollar bestechen, wenn die US-Republikaner beide Kammern bei den Zwischenwahlen gewinnen sollten (was allerdings unwahrscheinlich ist)! Damit würden die Schulden der USA um weitere 1,3 Billion Dollar schlagartig steigen - was die Kapitalmarkt-Zinsen noch weiter nach oben treiben würde. Das Haus brennt auch im Iran-Krieg für die Trump-Regierung - nun warnen Rubio und Vance, dass der Iran-Krieg noch Jahre andauern könnte. Dabei schürt der Iran-Krieg die Inflation und damit steigende Leitzinsen und Kapitalmarkt-Zinsen. A propos Zinsen: heute wird die EZB die Zinsen anheben - und die US-Erzeugerpreise sind extrem wichtig für die Frage, ob die Fed in der nächsten Woche die letzte wirkliche Chance für eine Zinsanhebung vor den US-Zwischenwahlen nutzt..

     

    Das Video "Das Haus brennt: Trump-Wählerbestechung, entscheidender Tag für Zinsen!" sehen Sie hier..





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markus Fugmann
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markus Fugmann ist Chefanalyst der actior AG und Redakteur bei www.finanzmarktwelt.de. Die actior AG bietet Selbsthändlern die Möglichkeit, an allen gängigen Märkten der Welt im Bereich CFDs, Futures, Aktien und Devisen zu Top-Konditionen zu handeln. Darüber hinaus erhalten Kunden kostenlose Informationsabende, Seminare, One-to-One Coaching, allgemeine Einführungen in die Handelsplattformen und Märkte.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markus Fugmann
    5 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Videoausblick Das Haus brennt: Trump-Wählerbestechung, entscheidender Tag für Zinsen! Wenn US-Finanzminister Bessent wie er sagt "das Haus ist", dann brennt das Haus: die Kapitalmarkt-Zinsen steigen weiter - und nun will Trump US-Bürger mit 5000 Dollar bestechen
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     