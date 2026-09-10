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    Chartanalyse

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    Constellation Energy: Solider Aufwärtstrend mit laufender Konsolidierung

    Constellation Energy hat in den vergangenen drei Jahren eine ebenso steile wie volatile Rally hingelegt. Nach dem Sprung vom dreistelligen Tief zum Rekordhoch ringt die Aktie nun in einer breiten Spanne um Richtung und Tempo des nächsten großen Trendschubs.

    Chartanalyse - Constellation Energy: Solider Aufwärtstrend mit laufender Konsolidierung
    Foto: NewSaetiew - stock.adobe.com

    Dynamischer Aufwärtstrend über drei Jahre

    Aus charttechnischer Sicht hat die Constellation-Energy-Aktie in den vergangenen drei Jahren eine beeindruckende Aufwärtsbewegung vollzogen. Vom Tiefpunkt bei 98,58 US-Dollar Anfang Oktober 2023 zog der Kurs in mehreren Wellen nach oben und erreichte Mitte Oktober 2025 ein Hoch bei 346,60 US-Dollar. Dazwischen kam es immer wieder zu Konsolidierungen, etwa im Frühjahr und Sommer 2024 sowie in den Jahren 2025 und 2026, die jedoch jeweils auf höherem Niveau endeten. Das Gesamtbild bleibt damit klar von einem langfristigen Aufwärtstrend geprägt, auch wenn die Volatilität mit zunehmendem Kursniveau deutlich zugenommen hat und Korrekturen teils dynamisch ausfielen.

    Aktuelle Lage im historischen Kontext

    Der letzte verfügbare Schlusskurs liegt bei 252,75 US-Dollar (09.09.2026). Damit notiert die Aktie deutlich über dem 3-Jahres-Tief von 98,58 US-Dollar und hat den Wert in diesem Zeitraum mehr als verdoppelt. Gleichzeitig ist der Abstand zum Hoch bei 346,60 US-Dollar signifikant, die Aktie handelt aktuell rund ein gutes Viertel unter diesem Niveau. Charttechnisch befindet sich das Papier damit in einer mittleren Zone zwischen Rekordhoch und Basis der großen Aufwärtsbewegung – weit entfernt von einer Bodenregion, aber auch klar unter den bisherigen Spitzenkursen, was auf eine laufende Konsolidierung innerhalb des langfristigen Aufwärtstrends hindeutet.

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    200-Tage-Linie als Trendbarometer

    Die Kurshistorie der letzten Monate zeigt, dass sich die Notierungen überwiegend in einer Spanne zwischen etwa 220 und 300 US-Dollar bewegt haben, mit einem Schwerpunkt um 250 bis 260 US-Dollar. Daraus lässt sich die 200-Tage-Linie näherungsweise im Bereich um 250 US-Dollar ableiten. Mit einem aktuellen Kurs von 252,75 US-Dollar handelt Constellation Energy damit grob 1 Prozent oberhalb dieses langfristigen Durchschnitts. Technisch signalisiert das einen weiterhin intakten übergeordneten Aufwärtstrend, allerdings ohne ausgeprägte Überhitzung. Der Kurs bewegt sich nahe am langfristigen Mittelwert, was für eine eher neutrale, trendbestätigende Ausgangslage spricht, bei der sowohl neue Aufwärtsimpulse als auch weitere Seitwärts- oder Korrekturphasen möglich sind.

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    Unterstützungen und Widerstände im Fokus

    Auf der Unterseite lassen sich mehrere markante Unterstützungszonen ausmachen. Eine zentrale Auffangregion verläuft im Bereich von rund 220 bis 230 US-Dollar, wo der Kurs im Juni 2026 sowie bereits im Herbst 2024 mehrfach nach unten drehte. Darunter bietet das Band um 200 bis 210 US-Dollar weitere Unterstützung, das sich aus den Korrekturtiefs im Frühjahr 2025 ableiten lässt. Auf der Oberseite trifft die Aktie im Bereich von 270 bis 280 US-Dollar auf einen ersten relevanten Widerstand, an dem in der Vergangenheit wiederholt Aufwärtsbewegungen ins Stocken geraten sind. Darüber rücken die Regionen um 300 bis 310 US-Dollar als psychologisch und technisch wichtige Hürde in den Blick. Das markante Hochcluster zwischen etwa 330 und 347 US-Dollar bildet schließlich den dominanten Widerstand des gesamten Betrachtungszeitraums, dessen Überwinden neue langfristige Kaufsignale liefern würde.

    Constellation Energy

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    Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Constellation Energy Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

    So handeln Sie das Kursziel

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