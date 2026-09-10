KfW IPEX-Bank / KfW IPEX-Bank finanziert Ausbau des Berliner Stromnetzes

Die KfW IPEX-Bank stellt der BEN Berlin Energie und Netzholding GmbH eine Finanzierung von bis zu 250 Mio. EUR zur Verfügung. Die Mittel sind für umfangreiche Investitionen in das Berliner Stromnetz geplant, das von der Tochtergesellschaft Stromnetz Berlin GmbH betrieben wird.

- 250 Mio. EUR für Investitionen in das Berliner Stromverteilnetz - Finanzierung unterstützt Energiewende und Klimaziele des Landes Berlin

Mit der Finanzierung leistet die KfW IPEX-Bank einen wesentlichen Beitrag zur Modernisierung und zum bedarfsgerechten Ausbau des Berliner Stromnetzes. Die Mittel ermöglichen gezielte Investitionen in Netzverstärkung und Netzausbau, und damit den Anschluss von erneuerbaren Energien, Datenzentren und Elektromobilität. Bis 2030 plant der BEN-Konzern Investitionen von rund 3,6 Mrd. EUR in den Ausbau und die Verstärkung der Netzinfrastruktur.

Seit der Rekommunalisierung der Stromnetz Berlin GmbH im Jahr 2021 ist dies bereits die zweite Finanzierung der BEN durch die KfW IPEX-Bank. Dies unterstreicht die vertrauensvolle Zusammenarbeit.



"Wir freuen uns, das Land Berlin dabei zu unterstützen, sein Stromnetz konsequent für die Anforderungen der Energiewende und der Digitalisierung auszurichten", sagt Dr. Velibor Marjanovic, Mitglied der Geschäftsführung der KfW IPEX-Bank. "So wird die Grundlage für eine zuverlässige und klimafreundliche Energieversorgung der Hauptstadtregion geschaffen und der Standort Berlin im europäischen Energiesystem weiter gestärkt."



Über die KfW IPEX-Bank



Die KfW IPEX-Bank verantwortet innerhalb der KfW Bankengruppe die Export- und Projektfinanzierung. Mit der Strukturierung mittel- und langfristiger Finanzierungen für deutsche und europäische Exporte, Infrastrukturinvestitionen und Rohstoffsicherung sowie Umwelt- und Klimaschutzprojekte auf der ganzen Welt unterstützt sie heimische Unternehmen der industriellen Schlüsselsektoren auf den globalen Märkten.



Sie finanziert Zukunftstechnologien, um die Transformation ihrer Kunden sowie den Wandel zu einer nachhaltigen Gesellschaft - in allen drei Dimensionen Wirtschaft, Umwelt und Soziales - zu begleiten.



Sie verfügt über eine umfassende Branchen-, Strukturierungs- und Länderkompetenz, sie übernimmt in Finanzierungskonsortien führende Rollen und bindet andere Banken, Institutionelle Investoren und Versicherungen aktiv ein. Sie wird als rechtlich selbständiges Konzernunternehmen geführt und ist in den wichtigsten Wirtschafts- und Finanzzentren der Welt vertreten.

Pressekontakt:



Birte Kock

Corporate Communications

KfW IPEX-Bank GmbH

Palmengartenstraße 5-9

60325 Frankfurt am Main

T: +49 69 7431 59638

http://www.kfw-ipex-bank.de



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/69662/6349414 OTS: KfW IPEX-Bank





