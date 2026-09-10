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    Burry gegen Nvidia

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    Wenn sogar "The Big Short" vorsichtig wird

    "The Big Short"-Investor Michael Burry reduziert sein Risiko und setzt mit Put-Optionen gegen KI-Aktien. Der Star-Investor warnt erneut vor überhitzten Märkten.

    Für Sie zusammengefasst
    • Michael Burry baut Risiken ab und hält mehr Bargeld
    • Put-Optionen richten sich gegen Nvidia und Palantir
    • Burry warnt vor überhitzten KI-Aktienmärkten
    • Report: KI braucht Strom
    Burry gegen Nvidia - Wenn sogar "The Big Short" vorsichtig wird
    Foto: DALL*E

    Michael Burry sorgt erneut für Aufsehen an der Wall Street. Der bekannte Investor reduziert sein Risiko, baut Positionen ab und setzt mit Put-Optionen gegen die KI-Stars Nvidia und Palantir.

    In einem Substack-Beitrag erklärte Burry, er habe im September "Risiken abgebaut" und halte nun mehr Bargeld. Dieses wolle er zunächst zurückhalten und die weitere Marktentwicklung beobachten. "Dieser Herbst wird ein interessanter Markt", schrieb Burry laut Stocktwits.

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    Burry bleibt bei ausgewählten Aktien investiert

    Trotz seiner vorsichtigeren Haltung hält Burry weiterhin an seinen größten Long-Positionen fest. Dazu zählen Lululemon, Molina Healthcare und MercadoLibre.

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    Auf der Short-Seite setzt der Investor weiter auf fallende Kurse bei Oracle, Palantir und Nebius. Danach folgen Nvidia und der iShares Semiconductor ETF. Besonders im Fokus stehen seine Put-Optionen auf Nvidia und Palantir mit Laufzeit bis Dezember 2026.

    Skepsis gegenüber KI-Bewertungen wächst

    Burrys Schritt kommt zu einem Zeitpunkt, an dem viele KI-Aktien hohe Bewertungen erreicht haben. Auch die Stimmung unter Privatanlegern hat sich zuletzt eingetrübt. Laut Stocktwits wurde Palantir zuletzt bärisch bewertet, während sich die Stimmung bei Nvidia von neutral in den pessimistischen Bereich verschob.

    Der Investor beobachtet zudem die Entwicklung des US-Dollar-Index und kündigte an, sich künftig ausführlicher mit dem Devisenmarkt zu beschäftigen.

    Burry wurde durch seine erfolgreiche Wette gegen den US-Immobilienmarkt vor der Finanzkrise 2008 bekannt. Seine aktuellen Positionen zeigen erneut seine Skepsis gegenüber Teilen des KI-Booms.

    Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion


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    Verfasst vonRedakteurNicolas Ebert
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