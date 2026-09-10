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    LM PAY Spolka Akcyjna: H1 2026 mit starkem Umsatz- und EBIT-Wachstum

    LM PAY S.A. legt im ersten Halbjahr 2026 kräftig zu: Umsatz, Ergebnis und Kundenzahl steigen deutlich – gestützt von Skaleneffekten und einem boomenden Gesundheitsmarkt.

    LM PAY Spolka Akcyjna: H1 2026 mit starkem Umsatz- und EBIT-Wachstum
    Foto: adobe.stock.com
    • LM PAY S.A. steigerte den Umsatz im 1. Halbjahr 2026 um 13,9 % auf 17,5 Mio. PLN (4,8 Mio. EUR).
    • Das EBIT verdoppelte sich nahezu um 98,0 % auf 7,8 Mio. PLN (1,8 Mio. EUR), unterstützt durch Skaleneffekte, einen optimierten Produktmix und Kostendisziplin.
    • Der Jahresüberschuss erhöhte sich deutlich auf 0,5 Mio. PLN (0,1 Mio. EUR), nach 60,6 Tsd. PLN im Vorjahreszeitraum.
    • Die Zahl der betreuten Kunden wuchs um 6,5 % auf 24,4 Tsd.; der Anteil wiederkehrender Kunden lag bei 31,8 %.
    • LM PAY profitiert von strukturellem Wachstum im polnischen Gesundheits- und Versicherungsmarkt: Die privaten Gesundheitsausgaben stiegen von 2021 bis 2025 mit einer jährlichen Wachstumsrate von 24,3 %.
    • Das Unternehmen verfügt über ein Netzwerk von mehr als 13.000 Partnerkliniken, Dienstleistern und Versicherungsmaklern und bietet sofortige Finanzierungen für medizinische, ästhetische und versicherungsbezogene Leistungen an.



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