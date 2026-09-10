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    LM PAY Spolka Akcyjna: H1 2026 Revenue Jumps, EBIT Soars

    LM PAY S.A. accelerates its growth in H1 2026, nearly doubling EBIT and sharply boosting net profit, powered by rising demand and an expanding partner network.

    LM PAY Spolka Akcyjna: H1 2026 Revenue Jumps, EBIT Soars
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    • LM PAY S.A. reported preliminary H1 2026 revenue of PLN 17.5 million (€4.8 million), representing a 13.9% year-on-year increase.
    • EBIT nearly doubled to PLN 7.8 million (€1.8 million), up 98% from PLN 4.0 million in H1 2025.
    • Net profit rose sharply to PLN 0.5 million (€0.1 million), compared with PLN 60.6 thousand (€14.2 thousand) a year earlier.
    • The number of customers served increased by 6.5% year-on-year to 24.4 thousand, while the recurring-customer share stood at 31.8%.
    • Growth was supported by operating leverage, an optimized product mix, disciplined cost management, and LM PAY’s network of more than 13,000 partner clinics and brokers.
    • The company benefits from strong Polish market trends, including rising private healthcare spending, higher disposable income, and a PLN 33.3 billion motor insurance market in 2025.



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