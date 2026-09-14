Ihre wichtigsten Termine
Heute: Spannende Konjunktur-Updates aus Japan, Finnland, Schweden und Polen!
Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.
Foto: Eugene Hoshiko/AP
Konjunkturdaten
06:30 Uhr, Japan: Industrieproduktion 7/26 (endgültig)
06:30 Uhr, Japan: Kapazitätsauslastung 7/26
07:00 Uhr, Finnland: Verbraucherpreise 8/26
08:00 Uhr, Schweden: Verbraucherpreise 8/26 (endgültig)
08:30 Uhr, Schweiz: Erzeuger- und Importpreise 8/26
14:00 Uhr, Polen: Leistungsbilanz 7/26
Wirtschafts- und Börsentermine vom Donnerstag, 01.01.1970Keine Termine am 01.01.1970
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