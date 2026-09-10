BOOXit - Logistiklösung mit Zukunft

Hörsching (IRW-Press/10.09.2026) - Die POLYTEC GROUP und BOOXit OG feierten am 8. September 2026 mit rund 80 Gästen aus Politik, Forschung, Industrie und dem Österreichischen Bundesheer den Start der industriellen Fertigung marktfähiger BOOXit-Boxen. Unter dem Motto "A BOX FULL OF FUTURE" wurde am POLYTEC-Standort in Ebensee, Österreich nicht nur ein Produkt präsentiert, sondern eine neue Generation intelligenter Logistiklösungen für den militärischen Einsatz und zahlreiche industrielle Anwendungen vorgestellt.

Die BOOXit-Box adressiert nicht nur einen einzelnen Anwendungsfall, sondern eröffnet neue Möglichkeiten für moderne Lieferketten. Als intelligente, digitale und wiederverwendbare Logistiklösung verbindet sie Nachhaltigkeit, Effizienz und Transparenz in einer bisher einzigartigen Form. Durch digitale Vernetzung, IoT-Fähigkeiten und Sensorintegration unterstützt sie industrielle und militärische Anwendungen. Ursprünglich wurde die BOOXit-Box für industrielle Logistikprozesse entwickelt. Die Entwicklungen der vergangenen Jahre haben jedoch deutlich gezeigt, wie wichtig resiliente Lieferketten, Versorgungssicherheit und funktionierende Verteidigungslogistik geworden sind. Entsprechend rasch entstand großes Interesse aus dem Defence-Bereich. Das Österreichische Bundesheer erkannte frühzeitig das Potenzial der intelligenten Mehrwegboxen und begleitete die Entwicklung mit wertvollen Impulsen aus der Praxis.

Gemeinsam Zukunft entwickeln

Die BOOXit-Box ist das Ergebnis einer starken Partnerschaft: BOOXit entwickelte die Vision und das Produkt, POLYTEC überführte dies in eine industrielle Fertigungslösung und HAIDLMAIR schuf als Werkzeugspezialist die Basis für eine skalierbare Produktion. Universitäten, Forschungseinrichtungen und Technologiepartner brachten wissenschaftliche Expertise und technisches Know-how ein. Das Österreichische Bundesheer sowie Industriepartner ergänzten die Entwicklung mit wertvollen Praxiserfahrungen. So wurde aus einer innovativen Idee eine industrialisierte Logistiklösung.

Fachwissen, Genuss und Live-Produktion

Passend zur Produktionskompetenz der POLYTEC GROUP, fand die Veranstaltung direkt in der Fertigung statt. Nach den Begrüßungsworten von POLYTEC-CEO Markus Huemer und OÖ Wirtschafts-Landesrat Markus Achleitner stand die Zukunft nachhaltiger und resilienter Logistik im Mittelpunkt. Den fachlichen Auftakt bildeten die Key Notes "Mehrweg als Ausweg" von FH-Prof. DI Dr. Walter Mayrhofer (FH Wien der WKW) sowie ein Vortrag von Brigadier Rudolf Zauner (Bundesministerium für Landesverteidigung) zu den Anforderungen zukünftiger Militärlogistik. Im anschließenden Panel diskutierten DI Andreas Holzleitner, CTO BOOXit, Dr. Jens Oldenburg, Geschäftsführer der Stiftung Initiative Mehrweg, Brigadier Klaus Jäger, Leiter der Heereslogistikschule, und Oberst Alfred Steingress, Kommandant des Panzergrenadierbataillons 13, über die ökologischen, wirtschaftlichen und technologischen Potenziale intelligenter Mehrweg-Logistiklösungen.

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