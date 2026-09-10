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    BofA sieht noch Potenzial

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    Die Billionen-Bank: Was für die Aktie von JP Morgan noch drin ist.

    BofA sieht bei JPMorgan noch deutlich Bewertungsspielraum: Mit dem Sprung in den exklusiven Billionen-Dollar-Klub könnte die Aktie eine Sonderstellung erhalten, die der aktuelle Kurs bislang nicht widerspiegelt.

    Für Sie zusammengefasst
    • BofA sieht für JPMorgan deutliches Kurspotenzial
    • Eine Billionenbewertung könnte neue Anleger anziehen
    • Kursziel von 420 Dollar liegt rund 18 Prozent höher
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    BofA sieht noch Potenzial - Die Billionen-Bank: Was für die Aktie von JP Morgan noch drin ist.
    Foto: Dall-E

    Die Analysten von BofA Research trauen der Aktie von JPMorgan Chase weiteres Kurspotenzial zu. Grund ist ein bevorstehender Meilenstein: Die größte US-Bank steht kurz davor, selbst eine Marktkapitalisierung von einer Billion US-Dollar zu erreichen und damit einem exklusiven Kreis beizutreten, dem aktuell nur elf Unternehmen im S&P 500 angehören.

    Aktuell kommt die Großbank von CEO Jamie Dimon auf einen Börsenwert von 942 Milliarden US-Dollar. Ein Sprung über die Billionen-Marke wäre mehr als symbolisch. Aus Sicht der Analysten wird oft übersehen, welchen Bewertungsspielraum dieser Schritt eröffnen dürfte. Die übrigen Mitglieder des Billionen-Klubs werden im Schnitt mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 20,7 für die kommenden zwölf Monate gehandelt, JPMorgan dagegen nur mit 14,1.

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    Statt schwerer handelbar zu werden, könnte die Bank laut BofA sogar von einem Knappheitsaufschlag profitieren, schließlich wäre sie der einzige Billionen-Konzern außerhalb der Technologiebranche, der noch zu einem Multiple im mittleren Zehnerbereich notiert. Das dürfte neue Anlegergruppen anziehen, die sich eher an der Marktkapitalisierung orientieren als an klassischen Bankkennzahlen.

    Die Analysten zählen JPMorgan grundsätzlich zu den attraktivsten Chancen im gesamten BofA-Coverage. Während viele Marktteilnehmer derzeit vor allem auf das Kostenwachstum schauen, halten die Experten eine andere Frage für entscheidender: ob der Markt einem Konzern mit einer Eigenkapitalrendite von über 20 Prozent weiterhin einen so deutlichen Abschlag gegenüber dem Gesamtmarkt zugestehen sollte.

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    Das Kursziel der Analysten liegt bei 420 US-Dollar, rund 18 Prozent über dem aktuellen Niveau. Die Aktie wird mit dem 14,1-fachen der für 2027 erwarteten Gewinne gehandelt, große Bankkonkurrenten kommen auf das 11 bis 12-fache, der S&P 500 insgesamt auf das 18,4-fache.

    Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

     

    Die JPMorgan Chase Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,18 % und einem Kurs von 305,6EUR auf Tradegate (10. September 2026, 11:53 Uhr) gehandelt.


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    Verfasst vonRedakteurJulian Schick
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