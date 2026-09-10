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    Zucker-Geschäft und Primark bei AB Foods unter Druck - Aktie bricht ein

    Für Sie zusammengefasst
    • AB Foods senkt Prognosen für Zucker und Nahrung
    • Hohe Gaspreise belasten das Zuckergeschäft stark
    • Primark enttäuscht mit schwachen Geschäftszahlen
    Zucker-Geschäft und Primark bei AB Foods unter Druck - Aktie bricht ein
    Foto: Arne Dedert - DPA

    LONDON (dpa-AFX) - Der Mischkonzern AB Foods schraubt seine Erwartungen an das Zucker- und Lebensmittelgeschäft nach unten. Hier kämpfen die Briten mit gestiegenen Energiekosten, vor allem wegen des höheren Gaspreises, wie aus einer Mitteilung vom Donnerstag hervorgeht. Zudem leidet die konzerneigene Billigmode-Kette Primark weiter unter der mauen Konsumlaune, besonders in Europa. Ihre Geschäftszahlen verfehlten die Markterwartungen. Der H&M -Rivale Primark gehört noch zu AB Foods, soll aber abgespalten werden. An der Börse kamen die Neuigkeiten gar nicht gut an.

    Die Aktie von AB Foods verlor zuletzt mehr als 10 Prozent. Damit rutschte sie auf das Niveau von Mitte Mai ab. Seit Jahresbeginn steht inzwischen ein Kursverlust von rund 15 Prozent zu Buche.

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    In dem am Wochenende endenden Geschäftsjahr dürfte der bereinigte operative Verlust im Zucker-Geschäft von AB Foods nun am oberen Ende der prognostizierten Spanne von 25 bis 60 Millionen britischen Pfund (29 bis 70 Mio Euro) liegen. Im Lebensmittelbereich liegt das bereinigte operative Ergebnis der Mitteilung zufolge etwas unter den bisherigen Erwartungen. Als Grund nannte das Management auch den sehr warmen Sommer. Die Europäer hätten in dieser Zeit weniger heißen Tee getrunken. Zu AB Foods gehört etwa die Teemarke Twinings.

    Bei Primark lagen die Erlöse auf vergleichbarer Basis im zu Ende gehenden vierten Geschäftsquartal den vorläufigen Zahlen zufolge drei Prozent niedriger als ein Jahr zuvor. Dabei fielen die Geschäfte in Europa besonders schwach aus. AB Foods versucht dieser Entwicklung mit mehr Marketing entgegenzusteuern. Für das Gesamtjahr erwartet das Management für Primark auf vergleichbarer Basis einen Umsatzrückgang von 2,6 Prozent.

    Die aktuellen Neuigkeiten "lassen wenig Anlass, optimistischer zu werden", schrieb JPMorgan-Expertin Georgina Johanan. Sie monierte die rückläufigen Ergebnisse bei Primark. Diese wecken bei ihr Bedenken mit Blick auf die Bruttomarge, die künftig zusätzlich durch den Versandhandel belastet sein dürfte.

    Primark kündigte am Donnerstag an, demnächst auch Produkte zu den Kunden nach Hause zu schicken. Barclays-Analyst Matthew Clements merkte allerdings kritisch an, dass AB Food keine Details zum Zeitplan genannt habe.

    Das vollständige Zahlenwerk will AB Foods am 3. November vorstellen./lew/stw/men

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Associated British Foods Aktie

    Die Associated British Foods Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -11,76 % und einem Kurs von 21,00 auf Tradegate (10. September 2026, 11:28 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Associated British Foods Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Associated British Foods zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 0,6300. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,0900 %.







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