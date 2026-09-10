ANALYSE-FLASH
JPMorgan setzt Rheinmetall auf 'Negative Catalyst Watch'
- JPMorgan setzt Rheinmetall auf Negative Watch
- Fundamentale Einstufung bleibt unverändert Neutral
- Neue Produkte könnten wegen geringerer Margen belasten
NEW YORK (dpa-AFX) - JPMorgan hat Rheinmetall den Stempel "Negative Catalyst Watch" aufgedrückt. Die fundamentale Einstufung bleibt "Neutral", wie aus einem umfangreichen Ausblick der US-Bank auf die kommende Berichtssaison sowie Kapitalmarktveranstaltungen der europäischen Unternehmen vom Mittwoch hervorgeht. Beim Rüstungskonzern und Autozulieferer erwartet David Perry, dass sich der Umsatzausblick in Richtung eines höheren Anteils "neuer" Produkte wie Raketen, digitaler Systeme und Drohnen zulasten "alter" Produkte wie Munition und bemannter Landfahrzeuge verschieben wird. Dies könnte wegen der sehr hohen Margen einiger der traditionellen Produkte und vornehmlich Gemeinschaftsunternehmen bei den neuen unter dem Strich zu niedrigeren Konzernergebnissen führen./gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.09.2026 / 21:22 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.09.2026 / 00:15 / BST
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Rheinmetall Aktie
Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,63 % und einem Kurs von 1.015 auf Tradegate (10. September 2026, 11:39 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Rheinmetall Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Rheinmetall zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 11,500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,9900 %.
Die letzten 3 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 1.500,00EUR. Von den letzten 3 Analysten der Rheinmetall Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1.350,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 1.800,00EUR was eine Bandbreite von +32,95 %/+77,27 % bedeutet.
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Eine Sache fällt mir nämlich auf. Sobald die Kurse rot sind gibt es tatsächlich User, die trollen. Geschenkt. Man merkt dann aber auch, dass bei den Bullen die Nerven blank liegen. Und das gehört auch zur Wahrheit.
Chillt doch mal. Wenn euer Depot so gestrickt ist, dass ihr Turbulenzen aussitzen könnt, dann ist doch gut. Ich bin an Argumenten von beiden Seiten interessiert. Denn selbst Optimisten müssen ihr Investment vielleicht mal hinterfragen. Sonst braucht man ja keine Foren-Diskussion.
Leute, ich muss mal wieder etwas loswerden:
Russland setzt auf Masse, Mobilisierung und industrielle Kriegsproduktion – genau die Elemente, die Europa strukturell nicht besitzt. Hybride Angriffe sind kein Zeichen von Schwäche, sondern Teil der russischen Doktrin. Deutschland rüstet nicht ‚gegen Russland‘ oder ‚gegen China‘, sondern gegen die eigene Unterausstattung: Führungsnetze, Munition, Luftverteidigung, KRITIS, Logistik, Mobilisierung. Das sind mehrjährige NATO‑Programme – unabhängig vom Gegner.
Personell ist Russland trotz Fluchtbewegungen, fehlenden Freiwilligen und dem Rückgriff auf Söldner, Gefängnisinsassen, nordkoreanische Arbeitskräfte und nun sogar Studenten nicht kollabiert. Moskau kompensiert fehlende Qualität durch systemische Brutalität, fehlende Freiwillige durch staatliche Zwangsmechanismen und fehlende Fachkräfte durch industrielle Simplifizierung.
Europa kann sich nicht darauf verlassen, dass der Gegner schwächer wird – Europa muss endlich stärker werden.