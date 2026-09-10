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    ANALYSE-FLASH

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    JPMorgan setzt Rheinmetall auf 'Negative Catalyst Watch'

    Für Sie zusammengefasst
    • JPMorgan setzt Rheinmetall auf Negative Watch
    • Fundamentale Einstufung bleibt unverändert Neutral
    • Neue Produkte könnten wegen geringerer Margen belasten
    ANALYSE-FLASH - JPMorgan setzt Rheinmetall auf 'Negative Catalyst Watch'
    Foto: David Young - dpa

    NEW YORK (dpa-AFX) - JPMorgan hat Rheinmetall den Stempel "Negative Catalyst Watch" aufgedrückt. Die fundamentale Einstufung bleibt "Neutral", wie aus einem umfangreichen Ausblick der US-Bank auf die kommende Berichtssaison sowie Kapitalmarktveranstaltungen der europäischen Unternehmen vom Mittwoch hervorgeht. Beim Rüstungskonzern und Autozulieferer erwartet David Perry, dass sich der Umsatzausblick in Richtung eines höheren Anteils "neuer" Produkte wie Raketen, digitaler Systeme und Drohnen zulasten "alter" Produkte wie Munition und bemannter Landfahrzeuge verschieben wird. Dies könnte wegen der sehr hohen Margen einiger der traditionellen Produkte und vornehmlich Gemeinschaftsunternehmen bei den neuen unter dem Strich zu niedrigeren Konzernergebnissen führen./gl/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: 09.09.2026 / 21:22 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.09.2026 / 00:15 / BST

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Rheinmetall Aktie

    Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,63 % und einem Kurs von 1.015 auf Tradegate (10. September 2026, 11:39 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Rheinmetall Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Rheinmetall zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 11,500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,9900 %.

    Die letzten 3 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 1.500,00EUR. Von den letzten 3 Analysten der Rheinmetall Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1.350,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 1.800,00EUR was eine Bandbreite von +32,95 %/+77,27 % bedeutet.


    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 1066,17, was eine Steigerung von +5,10% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
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    Community Beiträge zu Rheinmetall - 703000 - DE0007030009

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Rheinmetall. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um den jüngsten Kursrückgang und die hohe Bewertung der Rheinmetall-Aktie. Kritiker verweisen auf ein KGV von etwa 65 auf Basis vergangener Gewinne und sehen gegenüber US-Peers deutliches Abwärtspotenzial. Befürworter betonen das starke erwartete Gewinnwachstum sowie Forward-KGVs von rund 30 (2026) und 20 (2027). Charttechnisch gilt ein Ausbruch aus dem Abwärtskanal als noch nicht bestätigt; Risiken sehen Anleger in schwächerem Produktmix, politischen Unsicherheiten und Gewinnrevisionen.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Rheinmetall eingestellt.

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    dpa-AFX
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