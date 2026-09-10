JPMORGAN stuft MTU Aero Engines AG auf 'Positiv'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat MTU den Stempel "Positive Catalyst Watch" aufgedrückt. Die fundamentale Einstufung bleibt "Overweight", wie aus einem umfangreichen Ausblick der US-Bank auf die kommende Berichtssaison sowie Kapitalmarktveranstaltungen der europäischen Unternehmen vom Mittwoch hervorgeht. Beim Triebwerksbauer MTU glaubt David Perry, dass die im Branchenvergleich unterdurchschnittliche Kursentwicklung der Aktie auf die Kosten für den Rückruf von GFT-Triebwerken zurückgeht. Dieser sollte bis Ende 2026 aber weitgehend abgeschlossen sein und eine deutlich verbesserte neue GFT-Version bald an den Start gehen./gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 09.09.2026 / 21:22 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.09.2026 / 00:15 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die MTU Aero Engines Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,47 % und einem Kurs von 344,8EUR auf Tradegate (10. September 2026, 11:33 Uhr) gehandelt.





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