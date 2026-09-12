Nach Unitree-Hype: China zieht bei Roboter-Aktien plötzlich die Zügel an

Der Hype um humanoide Roboter an Chinas Börse könnte einen empfindlichen Dämpfer bekommen. Nach dem turbulenten Börsendebüt von Unitree wollen die Aufseher laut einem Bericht des Wall Street Journal die Anforderungen an weitere Börsengänge der Branche offenbar erhöhen.

Die chinesische Wertpapieraufsicht CSRC führte nach Angaben von mit der Angelegenheit vertrauten Personen zuletzt informelle Gespräche mit Investmentbanken und institutionellen Investoren. Dabei habe die Behörde signalisiert, dass humanoide Robotikunternehmen künftig eine höhere Hürde für einen Börsengang überwinden müssten.

Die Banken seien aufgefordert worden, bei der Beratung von IPO-Kandidaten strengere Maßstäbe anzulegen. Entscheidend seien solide Finanzen, überzeugende Umsatzperspektiven und wertvolle technologische Innovationen.

Offizielle neue Regeln habe die CSRC zwar nicht veröffentlicht. Die Gespräche könnten jedoch den Druck auf Robotikunternehmen erhöhen, die bereits auf einen Börsengang hinarbeiten. Laut den mit der Angelegenheit vertrauten Personen dürfte kurzfristig nur eine begrenzte Zahl von ihnen eine Zulassung erhalten. Auch The Information hatte zuvor über eine verschärfte Prüfung humanoider Start-ups berichtet.

Auf 460 Prozent folgt der Rückschlag

Auslöser für die neue Vorsicht könnte auch der spektakuläre, aber kurze Hype um Unitree sein. Der Roboterhersteller, offiziell Yushu Technology, legte bei seinem Börsendebüt im vergangenen Monat am ersten Handelstag um 460 Prozent zu.

Die Euphorie hielt jedoch nicht lange an. Inzwischen notiert die Aktie rund 50 Prozent unter ihrem Hoch nach dem Börsengang. Der Börsenwert ist damit auf etwa 30 Milliarden US-Dollar gesunken.

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Die Entwicklung wirft Fragen über die nächsten Robotik-Börsengänge auf. Mehrere Unternehmen bereiten Listings in Hongkong vor. Anleger diskutieren bereits, ob Bewertungen und Kapitalzuflüsse den tatsächlichen Geschäftsentwicklungen zu weit vorausgeeilt sind.

Auch bei Unitree bleibt die Kommerzialisierung offenbar eine Herausforderung. Weniger als 10 Prozent der Einnahmen mit humanoiden Robotern kamen in den ersten neun Monaten 2025 aus industriellen Anwendungen wie Fertigung und Stromnetzen.

Anleger würden weiterhin eine deutliche Prämie für Robotikaktien zahlen, wollten aber zunehmend Beweise sehen, dass sich Nachfrage aus Forschung und Vorführungen in skalierbare kommerzielle Anwendungen verwandeln lasse, sagte Kangyuxiao Li, Aktienanalyst bei Morningstar. Die hohe Bewertung von Unitree könnte für weniger reife oder verlustreiche Wettbewerber zudem eine "Obergrenze" setzen.

Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

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