HSBC-Finanzchefin Kaur geht
- Pam Kaur verlässt HSBC 2027 als Finanzchefin
- Kaur kandidiert nicht mehr für den Verwaltungsrat
- HSBC sucht intern und extern nach einer Nachfolge
LONDON (dpa-AFX) - Die britische Großbank HSBC muss sich um die Nachfolge für ihre Finanzchefin Pam Kaur kümmern. Die Managerin wolle ihren Posten 2027 verlassen und sich auf der Hauptversammlung nicht mehr zur Wahl für den Verwaltungsrat aufstellen, teilte das Institut am Donnerstag in London mit. Unterdessen sucht der Verwaltungsrat nach Kandidatinnen und Kandidaten für die Nachfolge. An der Börse kamen die Neuigkeiten schlecht an, die HSBC-Aktie verlor nach den Neuigkeiten am späten Vormittag rund zwei Prozent an Wert.
Der Mitteilung zufolge wird Kaur spätestens zum Zeitpunkt der Hauptversammlung im kommenden Jahr abtreten. Der genaue Zeitpunkt werde noch bekannt gegeben. Danach werde sie Bankchef Elhedery als Beraterin unterstützen und eine reibungslose Übergabe an ihren Nachfolger oder ihre Nachfolgerin ermöglichen. Bei der Kandidatensuche will sich der HSBC-Verwaltungsrat im Konzern ebenso umschauen wie außerhalb./stw/men
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur HSBC Holdings Aktie
Die HSBC Holdings Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,55 % und einem Kurs von 17,78 auf Tradegate (10. September 2026, 11:32 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der HSBC Holdings Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 14,111GBP. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 11,000GBP und das höchste Kursziel liegt bei 18,000GBP was eine Bandbreite von -38,35 %/+0,87 % bedeutet.
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Ich bin heute erstmal komplett ausgestiegen !
sie in den ersten drei Monaten des Jahres einen bitteren Cocktail aus wirtschaftlichen Risiken schlucken mussten, sodass ihre Rekordgewinne von einem heftigen Kater überschattet wurden:
https://www.cityam.com/hsbc-barclays-natwest-lloyds-banks-profit-ftse-100-private-credit-iran/
Warum hier?
https://www.t-online.de/finanzen/boerse/boerse-analysen/gb0005405286/deutsche-bank-research-belaesst-hsbc-auf-hold-ziel-1450-pence/20260506581505/