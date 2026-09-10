Hochtief Aktie heute im Minus (421,20€) - 10.09.2026

Bei Hochtief geht es heute abwärts: Die Aktie gibt um -3,48 % nach und notiert bei 421,20€. Der Kursrückgang der Hochtief Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -1,51 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -3,48 % im Minus. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

Hochtief ist ein internationaler Bau- und Infrastrukturdienstleister mit Fokus auf Verkehrs-, Energie- und Sozialinfrastruktur sowie PPP-/Konzessionsprojekte. Kernleistungen: Planung, Bau, Betrieb großer Infrastruktur, v.a. über Turner (USA) und CIMIC (Australien). Starke Marktstellung in USA/Australien. Wichtige Wettbewerber: Vinci, ACS, Strabag, Skanska. USP: hohe Großprojekt- und PPP-Expertise, globale Präsenz, starke US-Position.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Mit diesem erneuten Kursverlust setzt sich der negative Trend der vergangenen Monate fort. In den letzten drei Monaten mussten Hochtief Aktionäre einen Verlust von -4,92 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Hochtief Aktie damit um +6,98 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -3,27 %. Im Jahr 2026 gab es für Hochtief bisher ein Plus von +31,10 %.

Während Hochtief deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der DAX bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,07 %. Damit gehört Hochtief heute zu den auffälligeren Werten.

Hochtief Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +6,98 % 1 Monat -3,27 % 3 Monate -4,92 % 1 Jahr +96,86 %

Informationen zur Hochtief Aktie

Stand: 10.09.2026, 12:00 Uhr

Es gibt 78 Mio. Hochtief Aktien. Damit ist das Unternehmen 32,78 Mrd.EUR € wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

Wie entwickeln sich die Konkurrenten von Hochtief?

Bouygues, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,39 %. Skanska (B) notiert im Minus, mit -0,37 %. Vinci notiert im Minus, mit -0,98 %.

Lohnt sich ein Investment in die Hochtief Aktie?

Ob die Hochtief Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Hochtief Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.