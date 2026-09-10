Zinssensible Versicherer vor EZB-Zinsentscheid gefragt

graueeminenz77 schrieb 08.09.26, 20:49

gute Argumente!! 👍 darum macht man mit der Dividende auch sein eigenes ARP via Sparplan wöchentlich ( das ist ja dann Costa avergage genug) ... ich mache das noch 12 Jahre und zwar 2/3 der Netto Dividende in wöchentlichen Sparplan und 1/3 für mich zum "genießen" ... die Welt ist nämlich schnell und auf einmal binnen 10 Jahren gefährlich geworden ... und ich will mir selbst nicht vorwerfen, dass ich immer alles reinvestiert habe und keine Freude hatte ! das kann auf persönlicher Seite ganz schnell durch Unfall oder Krankheit geschehen, Tod ist egal, der ist bei Ergo mit einer 1/2 Dividende und einem Institut bestens organisiert und finanziert ( also die Erdbestattung inkl. Stein "ich war da" und Pflege für 30 Jahre, denn in 100 Jahren weiß niemand mehr, wer wir waren !). Aber Krieg 💥😱 ... da geht alles drunter und drüber und man ist plötzlich einfach weg ohne letzten Willen !!! Alles Gute für Euch hier ... und gut Ding will Weile haben 🤞💰💰💰