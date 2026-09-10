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    AKTIEN IM FOKUS

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    Zinssensible Versicherer vor EZB-Zinsentscheid gefragt

    Für Sie zusammengefasst
    • Versicherer gewinnen an Europas Aktienmarkt
    • Munich Re und Hannover Rück legen deutlich zu
    • Steigende Zinsen stärken Versicherer und Banken
    AKTIEN IM FOKUS - Zinssensible Versicherer vor EZB-Zinsentscheid gefragt
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT/PARIS (dpa-AFX) - In einem von Vorsicht geprägten Marktumfeld haben die Versicherer am Donnerstag zu den Gewinnern am europäischen Aktienmarkt gezählt. Der Sektorindex , der zuletzt etwas hinterhergehinkt ist, legte um 0,3 Prozent zu. Unter den besten Werten im deutschen Leitindex Dax stiegen die Papiere der Rückversicherer Munich Re und Hannover Rück um jeweils gut ein Prozent.

    "Die Investoren tun sich in dem aktuellen Marktumfeld schwer, größere Positionen im Gesamtmarkt aufzubauen", schrieb Andreas Lipkow, Chef-Marktanalyst beim Handelshaus CMC Markets Deutschland. Die Vorgehensweise sei durch stark selektive Käufe etwa bei den zinssensitiven Branchen wie Versicherungen und Banken geprägt.

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    Die Europäische Zentralbank wird ihren Leitzins am frühen Nachmittag voraussichtlich zum zweiten Mal in diesem Jahr anheben. Versicherer können bei steigenden Zinsen ihre Rücklagen entlasten sowie Kundengelder in höher rentierende Anleihen umschichten, Banken können ihre Zinsspannen ausweiten und so grundsätzlich mehr verdienen./la/jha/

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Münchener Rück Aktie

    Die Münchener Rück Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,06 % und einem Kurs von 249 auf Tradegate (10. September 2026, 11:51 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Münchener Rück Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Münchener Rück zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 24,000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,5400 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 564,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 500,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 600,00EUR was eine Bandbreite von -0,83 %/+19,00 % bedeutet.





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    Community Beiträge zu Münchener Rück - 843002 - DE0008430026

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Münchener Rück. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die volatile Kursentwicklung der Münchener Rück: Nach dem Schließen des Gaps bei 490,70–491,40 Euro hoffen Anleger auf eine Erholung. Technisch gelten das 38%-Retracement sowie 480 und 470 Euro als Unterstützungen; über 500 Euro wäre ein Kaufsignal. Fundamental belasten Preisdruck, Überkapazitäten und steigende Schadenrisiken, während Gewinne, Cashflow, Marktstellung und rund 4,9 % Dividendenrendite für die Aktie sprechen.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Münchener Rück eingestellt.

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    dpa-AFX
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