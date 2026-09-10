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    Klassiker FC Bayern gegen Borussia Dortmund am Samstagabend

    Für Sie zusammengefasst
    • Bayern gegen Dortmund steigt am 31. Oktober
    • Köln und Gladbach spielen am 11. Oktober
    • Dortmund trifft Ende November auf Leverkusen
    Klassiker FC Bayern gegen Borussia Dortmund am Samstagabend
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Den deutschen Fußball-Klassiker gibt's an einem Samstagabend: Das Topspiel zwischen dem FC Bayern München und Borussia Dortmund am 8. Spieltag ist auf den 31. Oktober um 18.30 Uhr terminiert worden. Das geht aus den zeitgenauen Ansetzungen der Bundesliga für die Spieltage 5 bis 11 hervor. Einen Spieltag zuvor trifft der BVB am Samstagabend (18.30 Uhr) auf Eintracht Frankfurt.

    Am fünften Spieltag kommt es am Sonntag, 11. Oktober, zum rheinischen Duell zwischen dem 1. FC Köln und Borussia Mönchengladbach (15.30 Uhr). Das Samstagabendspiel (18.30 Uhr) am 6. Spieltag bestreiten am 17. Oktober der Rekordmeister FC Bayern und RB Leipzig in München. Am 10. Spieltag kommt es am Sonntag (22. November, 17.30 Uhr) zum Nord-Duell zwischen Werder Bremen und dem Hamburger SV.

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    Eine Woche später treffen zudem Ende November am 11. Spieltag Borussia Dortmund und Bayer Leverkusen (29. November, 19.30 Uhr) aufeinander. Die nächsten zeitgenauen Ansetzungen für die Fußball-Bundesliga erfolgen voraussichtlich in der 45. Kalenderwoche (2. bis 6. November) nach der Auslosung des DFB-Pokal-Achtelfinals./jgl/DP/men

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Bayer Aktie

    Die Bayer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,45 % und einem Kurs von 48,94 auf Tradegate (10. September 2026, 12:00 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Bayer Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Bayer zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1100. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,2800 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 59,83EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 46,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 70,00EUR was eine Bandbreite von -5,93 %/+43,15 % bedeutet.





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