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    Goldpreis gibt ein wenig nach

    Für Sie zusammengefasst
    • Goldpreis gibt leicht nach auf 4.393 US-Dollar
    • US-Verbraucherdaten prägen den Fed-Entscheid
    • Höhere Zinsen belasten Gold trotz geopolitischer Risiken
    Goldpreis gibt ein wenig nach
    Foto: Jingming Pan - unsplash

    LONDON/FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Goldpreis hat am Donnerstag etwas nachgegeben. An der Börse in London wurde die Feinunze (etwa 31,1 Gramm) bei 4.393 US-Dollar gehandelt. Das waren 0,24 Prozent weniger als am Vortag.

    Der Goldpreis bewegt sich seit dem Wochenstart in einer engen Bandbreite. Der Markt wartet primär auf die am Freitag anstehenden Verbraucherpreisdaten aus den USA. Die Daten dürften laut Experten entscheidend für die US-Notenbank sein, die am Mittwoch ihre Zinsentscheidung veröffentlichen wird. Der Markt ist immer noch gespalten und preist eine Chance für eine Zinserhöhung zu rund 65 Prozent ein. Höhere Zinsen würden Gold weniger attraktiv machen.

    Am 25. August war der Goldpreis noch bis auf fast 4.700 Dollar gestiegen. Die gestiegene Erwartung auf Leitzinserhöhungen in den USA hatte den Goldpreis danach belastet.

    Weniger Beachtung finden dürfte die Europäische Zentralbank (EZB). Sie wird voraussichtlich am Nachmittag die zweite Erhöhung des Leitzinses in diesem Jahr bekannt geben. Entscheidend dürfte sein, ob die Notenbank weitere Erhöhungen signalisiert.

    Die zuletzt wieder verschärften Auseinandersetzungen im Iran-Krieg und die deutlich gestiegenen Ölpreise bewegten den Goldpreis nicht nachhaltig. Die gestiegene Unsicherheit stützt zwar tendenziell den sicheren Hafen Gold. Allerdings steigt die Wahrscheinlichkeit, dass die Notenbanken angesichts gestiegener Inflationsrisiken ihre Leitzinsen anheben. Dies belastet tendenziell den Goldpreis./jsl/jha/





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