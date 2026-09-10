🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.   🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsLockheed Martin AktievorwärtsNachrichten zu Lockheed Martin

    Rheinmetall geht leer aus

    81849 Aufrufe 81849 0 Kommentare 0 Kommentare

    Schweden vergibt gewaltigen Rüstungsauftrag – dieses Unternehmen profitiert!

    Nach dem NATO-Beitritt Schwedens vor 2 Jahren rüstet das Land kräftig auf. Das kommt jetzt vor allem US-Verteidigungskonzern Lockheed Martin zu Gute.

    Für Sie zusammengefasst
    • Schweden rüstet nach NATO-Beitritt massiv auf
    • Lockheed Martin liefert zehn HIMARS-Systeme
    • Auftrag und UBS-Kaufempfehlung treiben die Aktie
    • Report: KI braucht Strom
    Rheinmetall geht leer aus - Schweden vergibt gewaltigen Rüstungsauftrag – dieses Unternehmen profitiert!
    Foto: KI-generiertes Symbolbild (ChatGPT).

    Nach dem NATO-Beitritt setzt Schweden auf Aufrüstung

    Jahrzehntelang setzte Schweden verteidigungspolitisch auf Neutralität, doch nach dem russischen Einmarsch in der Ukraine sah sich das Land einer neuen Bedrohungslage ausgesetzt, welche zu einer politischen Wende und dem Beitritt zum transatlantischen Bündnis NATO führte. Seit März 2024 ist Schweden offizielles Mitglied – und baut seither seine Kapazitäten aus.

    Davon profitieren immer häufiger nicht nur heimische Verteidigungskonzerne wie Saab und MilDef, sondern auch Hersteller aus dem Ausland. Das beweist nach einem am Dienstag erteilten Großauftrag der US-Rüstungskonzern Lockheed Martin.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Rheinmetall!
    Long
    942,26€
    Basispreis
    8,00
    Ask
    × 14,97
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    1.074,98€
    Basispreis
    6,77
    Ask
    × 14,89
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Bis zu 120 € Prämie sichern
    Nur im September: Depot eröffnen, 5 Trades ausführen, Depot übertragen – oder beides kombinieren. Jetzt teilnehmen

     

    Lockheed Martin liefert gefragtes Raketenartilleriesystem

    Der hat jetzt einen milliardenschweren Auftrag erhalten. Für rund 7 Milliarden schwedische Kronen, umgerechnet 729 Millionen US-Dollar, wird Lockheed Martin 10 HIMARS-Raketenartilleriesysteme liefern, wie der schwedische Verteidigungsminister Pal Jonson mitteilte.

    Das nur leicht gepanzerte, aber hochmobile System hat seinen operativen Erfolg im Ukraine-Krieg unter Beweis gestellt und ist bei europäischen NATO-Staaten seither ein Verkaufsschlager geworden. Zwar hat sich die Bundeswehr gegen HIMARS entschieden und setzt auf ein System aus israelischer Produktion in Ergänzung zur Radhaubitze RCH 155 von KNDS, dafür aber hat beispielsweise Polen umfangreiche Aufträge zur Beschaffung von HIMARS-Systemen und Raketenmunition erteilt.

    Auch der schwedische Auftrag enthält neben den Werfern selbst die Belieferung mit Munition. Dabei hat man sich auf die Produktion vor Ort geeinigt – eine Vereinbarung, von der auch Saab profitieren könnte, da eine Herstellungskooperation beschlossen wurde. Damit stärkt Schweden nicht nur seine Verteidigungskapazitäten, sondern auch seine Position als führender nordischer Waffen- und Munitionshersteller mit gesicherten Lieferketten.

    Lockheed Martin

    -2,18 %
    -2,15 %
    -11,37 %
    -1,83 %
    +14,96 %
    +24,21 %
    +50,09 %
    +121,83 %
    +3.868,97 %
    ISIN:US5398301094WKN:894648Indikator:SMA 50 Tage
    Lockheed Martin direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

    Aktie nach Korrektur mit Erholungschancen

    In einem schwachen Gesamtmarktumfeld konnte die Aktie von Lockheed Martin am Dienstag deutlich zulegen. Sie gewann nach dem verlängerten Labor-Day-Wochenende 2,1 Prozent an Wert. Die Anteile profitierten über den schwedischen Auftrag hinaus von einem Upgrade durch die Schweizer Großbank UBS, die in Lockheed Martin jetzt einen Kauf mit einem Kursziel von 674 US-Dollar sieht.

    Bislang verläuft das Börsenjahr für die Aktie volatil. Nach neuen Allzeithochs im März fiel die Aktie Ende Juli zeitweise unter 500 US-Dollar, ehe sie sich erholen konnte. In den vergangenen Wochen stand sie, wie der Rest der Branche, allerdings erneut unter Verkaufsdruck. Jetzt aber könnte eine Erholung zurück über die gleitenden Durchschnitte einsetzen.

    Fazit: Im Unterschied zu Rheinmetall passt auch die Bewertung

    Mit Blick auf die Unternehmensbewertung ist Lockheed Martin gegenwärtig ein klarer Kauf. Das KGVe 2026 von 17,2 liegt etwas unter dem 5-Jahres-Mittel von 17,7. Gleichzeitig handelt das Papier mit einem sehr günstigen Kurs-Gewinnwachstumsverhältnis von 0,90, während die Abschläge bei anderen Kennziffern deutlich größer sind als beim KGV. Rund 10 Prozent unter dem historischen Bewertungsmittel notiert die Aktie gerade.

    In den vergangenen Wochen und Monaten hat Lockheed Martin zahlreiche große Aufträge erhalten, insbesondere von den US-Streitkräften, der Munitionsbestände nach dem Iran-Krieg aufgebraucht sind. Damit verfügt das Unternehmen über eine hohe finanzielle Visibilität – anders etwa als Rheinmetall, wo die Geschäftsentwicklung zuletzt volatil mit von Quartal zu Quartal stark schwankenden Zahlen verlaufen ist.

    Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

    GIF Bild wiedergeben.webp


    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X

    Reports
    KI braucht Strom
    – 5 Aktien für den Energie-Boom!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurMax Gross
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    4 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Rheinmetall geht leer aus Schweden vergibt gewaltigen Rüstungsauftrag – dieses Unternehmen profitiert! Nach dem NATO-Beitritt Schwedens vor 2 Jahren rüstet das Land kräftig auf. Das kommt jetzt vor allem US-Verteidigungskonzern Lockheed Martin zu Gute.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     