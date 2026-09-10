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    Bündnis fordert mehr Schutz für Kinder vor Klimafolgen

    Für Sie zusammengefasst
    • Bündnis fordert besseren Klimaschutz für Kinder
    • Schutz vor Hitze in Schulen und Kitas ausbauen
    • Junge Menschen sollen stärker mitentscheiden
    Bündnis fordert mehr Schutz für Kinder vor Klimafolgen
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    BERLIN (dpa-AFX) - Ein breites Bündnis von Organisationen und Verbänden verlangt von der Politik besseren Schutz von Kindern und Jugendlichen vor den Folgen der Erderwärmung. "Sie tragen am wenigsten Verantwortung für die Krise, sind aber besonders stark und lang von ihren Folgen betroffen", heißt es in dem Forderungspapier mit dem Titel "Kindeswohl in der Klimakrise - achten, schützen, gewährleisten".

    Ruf nach mehr politischer Beteiligung

    Zu den rund 80 Unterzeichnern gehören die Diakonie und Greenpeace. Erarbeitet haben es der Kinderschutzbund, die Bundespsychotherapeutenkammer, die Deutsche Allianz Klimawandel und Gesundheit sowie das Bündnis Kinder- und Jugendgesundheit.

    Die Unterstützer fordern unter anderem Schutz vor Hitze auf dem Schulweg und in der Schule, in Kitas und Jugendhilfeeinrichtungen. Gesetze, Förderprogramme und Infrastrukturvorhaben, die eine große Menge an Treibhausgasen verursachen, sollen besonders auf den Prüfstand. Etwa über Kinder- und Jugendräte sollen junge Menschen mehr Einfluss auf die Politik nehmen können.

    Wie es um die Erderwärmung steht

    "Die Klima- und Umweltkrise stellt in Deutschland eine zunehmende Gefahr für die Gesundheit von Kindern und Jugendlichen dar", heißt es in dem Papier. Bereits während einer Schwangerschaft könnten hohe Temperaturen und Luftschadstoffe das Risiko für Frühgeburten oder ein niedriges Geburtsgewicht steigern. Später drohten mehr Atemwegserkrankungen und Allergien neben anderen Beschwerden. Wetterkatastrophen und Sorge wegen des Klimawandels beeinträchtigen das psychische Wohlbefinden.

    Die Erde erhitzt sich schneller als je zuvor, wie Messwerte zeigen. Der August 2026 war laut EU-Klimadienst Copernicus der weltweit wärmste August seit Beginn der Aufzeichnungen - die globalen Temperaturen lagen 1,65 Grad über dem vorindustriellen Niveau. Das im Pariser Klimaabkommen von 2015 vereinbarte Ziel, die Erderwärmung auf die Dauer möglichst auf 1,5 Grad zu begrenzen, könnte laut einer Studie des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung schon bald überschritten werden./hrz/DP/men







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