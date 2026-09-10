JPMorgan setzt DHL Group auf 'Positive Catalyst Watch'

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur DHL Group Aktie

Die DHL Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,99 % und einem Kurs von 54,84 auf Tradegate (10. September 2026, 12:24 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der DHL Group Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

DHL Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,9000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,1000 %.

Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 54,60EUR. Von den letzten 5 Analysten der DHL Group Aktie empfehlen 5 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 47,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 59,00EUR was eine Bandbreite von -14,39 %/+7,47 % bedeutet.