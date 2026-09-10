Gold Rally mit der EZB-Zinserhöhung? Welche Titel sind jetzt ein Must Buy? Newmont, Barrick, B2Gold, Zodiac Gold und Alpha Exploration im Fokus

Die anhaltenden geopolitischen Spannungen im Nahost-Konflikt schüren am Markt zunehmend die Sorge vor einer neuen Energiekrise, da die Ölpreise (Sorte Brent) bereits die Marke von 100 USD überschritten haben. Vor diesem Hintergrund prognostizieren die Analysten von Goldman Sachs in einem bullischen Szenario sogar ein kurzfristiges Preistarget von 120 USD je Barrel. Diese rasant steigenden Energiekosten heizen die Inflation weiter an und erhöhen damit drastisch den Druck auf die Europäische Zentralbank (EZB), mit weiteren Zinserhöhungen zu reagieren. Eigentlich gelten steigende Zinsen als Gegenwind für zinslose Anlagen, doch in diesem stagflationären Umfeld greifen Investoren verstärkt nach Gold als ultimativem sicheren Hafen. Die historische Rally des Edelmetalls wirft für Anleger nun die Frage auf, welche Minenwerte jetzt als absolutes „Must Buy“ das größte Potenzial bieten. Im Fokus des Marktes stehen dabei etablierte Branchenriesen wie Newmont und Barrick Gold, die mit ihrer enormen Liquidität und stabilen Produktion punkten. Gleichzeitig rücken wachstumsstarke Produzenten wie B2Gold sowie die umtriebigen Explorer und Alpha Exploration in den Mittelpunkt des Interesses. Wer jetzt strategisch klug investiert, könnte von einer perfekten Welle aus geopolitischer Absicherung und geldpolitischer Dynamik profitieren.

Inflationsdruck steigt immer weiter – Die EZB muss reagieren

Nun ist es passiert – Trump hat sich mit der Dauer des Iran-Themas kräftig verschätzt und muss in den MidTerms gewaltig zurückrudern! Denn die weltweite Geldpolitik befindet sich in einem tiefen Dilemma, angesichts anhaltender Energie- und Geopolitikschocks. Diese Gemengelage kann die Notenbanken zu drastischen Maßnahmen zwingen. In den USA steht der im Mai 2026 von Donald Trump ernannte neue Fed-Chef Kevin Warsh unter massivem Druck des Weißen Hauses, die Zinsen zur Wirtschaftsförderung zügig zu senken. Trump knüpfte die Besetzung mit klaren Bedingungen an eine lockere Geldpolitik, doch Warsh signalisierte jüngst in Jackson Hole eine unerwartet falkenhafte Haltung im Kampf gegen die zähe Inflation. Diese restriktiven Töne der Federal Reserve schwächen den Euro und verschärfen gleichzeitig den importierten Inflationsdruck auf die Europäische Zentralbank (EZB) erheblich. Angesichts dieser Zinsdifferenz und der drohenden Stagflation in Europa ist ein geldpolitisches Gegensteuern der EZB nahezu unausweichlich geworden, um eine weitere Entwertung der Gemeinschaftswährung zu verhindern.