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    Besonders beachtet!

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    Freeport-McMoRan Aktie gerät unter starken Verkaufsdruck - 10.09.2026

    Kursbewegung von -7,21 % bei Freeport-McMoRan am 10.09.2026: Lesen Sie hier, was hinter der aktuellen Entwicklung steckt.

    Besonders beachtet! - Freeport-McMoRan Aktie gerät unter starken Verkaufsdruck - 10.09.2026
    Foto: Sunshine Seeds - stock.adobe.com

    Freeport-McMoRan ist einer der weltweit größten börsennotierten Kupferproduzenten, zudem Gold- und Molybdänförderer. Kern sind Bergbau, Exploration und Verarbeitung, u.a. in den USA, Indonesien und Südamerika. Starke Position im Kupfermarkt, wichtige Konkurrenten: BHP, Rio Tinto, Glencore, Southern Copper. Vorteile: große, teils langfristig gesicherte Lagerstätten, Skaleneffekte, hohe Hebelwirkung auf Kupferpreis.

    Freeport-McMoRan Aktienanalyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 10.09.2026

    Die Freeport-McMoRan Aktie ist bisher um -7,21 % auf 60,97 gefallen. Das sind -4,74  weniger als am letzten Handelstag. Die Talfahrt der Freeport-McMoRan Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,35 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 60,97, mit einem Minus von -7,21 %. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

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    Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Freeport-McMoRan in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +14,84 % bestehen.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Freeport-McMoRan Aktie damit um -1,24 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +4,86 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie +43,88 % gewonnen.

    Während Freeport-McMoRan deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der US 500 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,05 %.

    Freeport-McMoRan Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -1,24 %
    1 Monat +4,86 %
    3 Monate +14,84 %
    1 Jahr +69,16 %
    Stand: 10.09.2026, 13:00 Uhr

    Informationen zur Freeport-McMoRan Aktie

    Es gibt 1 Mrd. Freeport-McMoRan Aktien. Damit ist das Unternehmen 87,71 Mrd.EUR € wert.

    Gold vor Trendwende, Kupfer auf Rekordjagd: Diese Gold- & Kupferaktie könnte rasant anziehen


    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von BHP Group, Rio Tinto und Co.

    BHP Group, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -2,78 %. Rio Tinto notiert im Minus, mit -2,88 %.

    Freeport-McMoRan Aktie: Worauf Anleger jetzt achten sollten


    Ob die Freeport-McMoRan Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Freeport-McMoRan Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Freeport-McMoRan

    -7,11 %
    +1,18 %
    +7,06 %
    +17,04 %
    +69,50 %
    +75,72 %
    +117,20 %
    +611,14 %
    +325,33 %
    ISIN:US35671D8570WKN:896476
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