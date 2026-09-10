DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft ASTRAZENECA auf 'Sell'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Astrazeneca mit einem Kursziel von 11500 Pence auf "Sell" belassen. Der Pharmakonzern habe auf der Fachkonferenz beeindruckende detaillierte Studiendaten für sein COPD-Lungenmedikament Tozorakimab präsentiert, welche ein Spitzenumsatzpotenzial von mindestens fünf Milliarden US-Dollar untermauerten, schrieb Emmanuel Papadakis in seiner am Donnerstag vorliegenden Einschätzung. Er sieht moderaten Anpassungsbedarf für die Markterwartungen nach oben./gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.09.2026 / 08:02 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die AstraZeneca Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,59 % und einem Kurs von 135,8EUR auf Tradegate (10. September 2026, 12:36 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Emmanuel Papadakis

Analysiertes Unternehmen: ASTRAZENECA

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 115

Kursziel alt: 115

Währung: GBP

Zeitrahmen: 12m



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