Abverkauf bei Silber -2,28 % in 24h

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Zur Veranschaulichung: Vor 1 Jahr notierte Silber bei 40,53371USD. Aus einer Anlage von 1.000USD wäre bis heute bei einem Kurs von 65,74USD ein Wert von 1.621,81USD geworden – ein Gewinn von +62,18 %.

Silberpreis stürzt ab: Das Edelmetall fälltauf 65,74. Der Markt reagiert mit deutlichen Abgaben.

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Erholung des Silberpreises in Richtung 65 US-Dollar sowie die Widerstände bei 68 und 70/71 US-Dollar. Beobachtet werden US-Anleiherückkäufe, Inflation, Zinsen, Renditen, Dollarvertrauen und mögliche ETF-Zuflüsse. Zudem geht es um physische Knappheit, industrielle Nachfrage und den COMEX-Einfluss. Umstritten ist, ob Terminhandel den Preis künstlich drückt; Belege dafür fehlen.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Silber eingestellt.

Informationen zu Silber

Silber gilt als „Gold des kleinen Mannes“. Preisbewegungen entstehen durch industrielle Nachfrage und Investoreninteresse. In Phasen hoher Inflation oder sinkender Realzinsen steigt oft die Attraktivität.

ETCs auf Silber

Ob ein Investment in Silber sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Silber berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Silber-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.

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