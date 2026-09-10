AKTIE IM FOKUS
Bilfinger unter Druck - Berenberg sieht Risiko für Jahresziele
- Bilfinger-Aktien verlieren bis zu fünf Prozent
- Bilfinger muss sich bei Profitabilität anstrengen
- Berenberg sieht langfristig Wachstumspotenzial
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von Bilfinger sind am Donnerstag um bis zu 5 Prozent auf 76,50 Euro zurückgefallen. Damit waren die Papiere des Industrieservice-Konzerns schwächster Wert im MDax . Möglicherweise haben sich die Anleger aus der aktuellen Analyse des Berenberg-Experten Andreas Wolf den negativen Mosaikstein herausgepickt. Wolf erklärte nämlich, dass Bilfinger sich im zweiten Halbjahr bei der Profitabilität merklich strecken müsse, um die Jahresziele noch zu erreichen. Und dies sei im aktuellen Umfeld aus seiner Sicht eher schwierig.
Grundsätzlich ist Wolf allerdings eher optimistisch für Bilfinger und erwartet langfristig überdurchschnittliches Wachstum dank strukturellen Rückenwinds. Und auch mit seinem Kursziel von 92,50 Euro signalisiert er keine weitere Rückschlagsgefahr, sondern eher Erholungspotenzial. Er votiert allerdings aufgrund der kurzfristigen Ungewissheiten dennoch mit "Hold"./ag/men
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Bilfinger Aktie
Die Bilfinger Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,79 % und einem Kurs von 76,55 auf Tradegate (10. September 2026, 13:04 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Bilfinger Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Bilfinger zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,8000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,1600 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 111,88EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 102,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 92,00EUR was eine Bandbreite von +33,51 %/+20,42 % bedeutet.
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https://broker-test.de/trading-news/aktie-im-fokus-bilfinger-mit-35-dividendenrendite-charttechnisch-bis-zu-26-kurspotential-moeglich/
Der MDAX-Konzern Bilfinger, der als Dienstleister entlang der
gesamten Wertschöpfungskette von Industrieanlagen von den
Infrastrukturprogrammen der Bundesregierung profitieren dürfte,
spürt trotz hoher Nachfrage die Folgen verschobener
Kundenprojekte. Die schwächere Auslastung drückt auf die Margen
und hat die Aktie deutlich zurückgeworfen. Zugleich bleiben
Auftragsbestand und Projektpipeline solide, der Vorstand rechnet
mit Nachholeffekten in den kommenden Monaten.
PLATOW analysiert, ob die Risiken inzwischen ausreichend eingepreist sind oder die operative Delle noch länger auf der Aktie lasten könnte:
https://www.platow.de/deutsche-aktien/bilfinger-muss-die-wachstumsdelle-schnell-ausbuegeln/