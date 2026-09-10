Coppernico unterzeichnet Bohrvertrag hinsichtlich des Phase-2-Bohrprogramms bei Sombrero

Vancouver, Kanada, 10. September 2026 / IRW-Press / Coppernico Metals Inc. (TSX: COPR, OTCQB: CPPMF, FWB: 9I3) („Coppernico“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass seine peruanische 100%ige Tochtergesellschaft Sombrero Minerales S.A.C. ein neues Abkommen mit AK Drilling International S.A. („AK Drilling“), einem in Peru ansässigen Bohrunternehmen, unterzeichnet hat, um das Phase-2-Bohrprogramm des Unternehmens auf seinem Kupfer-Gold-Projekt Sombrero („Sombrero“ oder das „Projekt“) in Ayacucho, Peru, durchzuführen.

Im Rahmen der Vereinbarung hat sich Coppernico zu mindestens 5.000 m an Diamantbohrungen verpflichtet, vorbehaltlich des Erhalts der Genehmigung für den Beginn der Aktivitäten seitens des peruanischen Ministeriums für Energie und Bergbau („MINEM“), deren Erhalt das Unternehmen in den kommenden Monaten erwartet. Die Mobilisierung von Ausrüstung und Personal wird voraussichtlich nach dem Erhalt der endgültigen Genehmigung beginnen.

Ivan Bebek, CEO und Chair von Coppernico, sagte: „Wir freuen uns, unsere Zusammenarbeit mit AK Drilling fortzusetzen, nachdem sie während unseres Phase-1-Bohrprogramms eine starke betriebliche Leistung erbracht und ihr Engagement für Sicherheit und Umweltschutz unter Beweis gestellt haben. Phase 1 wurde ohne Sicherheitsvorfälle abgeschlossen und ihr Team hat während des gesamten Programms äußerst gute Leistungen erbracht. Wir freuen uns darauf, wieder mit ihnen zusammenzuarbeiten, während wir diesen wichtigen nächsten Schritt gehen, um die wichtigsten Zielgebiete bei Sombrero im Rahmen eines größeren, gezielten Bohrprogramms mit mehreren Zielen zu erproben.

Die nächste Bohrphase wird voraussichtlich beträchtliche Beschäftigungsmöglichkeiten für unsere lokalen Gemeinden schaffen. Parallel dazu laufen die über AGROIDEAS unterstützten landwirtschaftlichen Initiativen weiter, was unser Engagement widerspiegelt, nachhaltige, langfristige Vorteile für die Gemeinden im Umfeld von Sombrero über das Explorationsprogramm selbst hinaus zu schaffen.

Coppernico verfügt über die Finanzierung, um die Anfangsphase des Programms voranzutreiben – unterstützt durch die 6,5 Millionen CAD, die im Rahmen von zwei kürzlich abgeschlossenen Finanzierungen gesichert wurden. Teck Resources Limited beteiligte sich an diesen Finanzierungen und hielt damit seine Beteiligung von 9,9 % am Unternehmen aufrecht.“

Übergeordnete Phase-2-Bohrstrategie

Das Phase-2-Bohrprogramm 2026 wird so konzipiert, um einige der vielversprechendsten Ziele auf dem gesamten Projekt Sombrero systematisch voranzutreiben, wobei der Schwerpunkt zunächst auf der Erweiterung der bekannten Mineralisierung bei Fierrazo und der Erprobung einer Reihe vorrangiger Explorationsziele (Abbildung 1) liegen wird.

Abbildung 1: Erweitertes Bohrgenehmigungsgebiet und geplante Bohrzielzonen für 2026/27

Die Bohrungen werden voraussichtlich bei Fierrazo beginnen, wo historische Bohrungen eine bedeutsame Kupfermineralisierung nachgewiesen haben und es geologische sowie geophysikalische Hinweise darauf gibt, dass das System weiterhin in mehreren Richtungen offen ist. Das geplante Programm soll die bekannte mineralisierte Ausdehnung erweitern, die Kontinuität nachweisen und das Größenpotenzial des Systems Fierrazo weiter definieren.

Über Fierrazo hinaus plant das Unternehmen, eine Reihe von bedeutsamen Zielen in den Zielgebieten Ccascabamba und Tipicancha sowie das Ziel Huachana südlich von Nioc gründlich zu erproben. Die geplanten Bohrungen umfassen erste Erprobungen des mineralisierten Systems bei Huachana, gezielte Bohrungen bei Chumpi, Vektorisierungsarbeiten innerhalb der Zonen Hojota und Corrales sowie eine erste bohrtechnische Erprobung bei Tipicancha.

Das Bohrprogramm wurde so strukturiert, dass das Unternehmen seine Aktivitäten als Reaktion auf die Ergebnisse skalieren kann, einschließlich des potenziellen Einsatzes zusätzlicher Bohrgeräte, um Folgebohrungen an erfolgreichen Zielen zu beschleunigen. Diese Flexibilität soll es Coppernico ermöglichen, vielversprechende Ergebnisse rasch weiterzuverfolgen und gleichzeitig die breitere Zielpipeline von Sombrero weiter zu bewerten.

Nioc stellt ein weiteres vorrangiges Bohrziel dar, für das Vereinbarungen mit der Gemeinde und Genehmigungsaktivitäten im Gange sind, um in der ersten Jahreshälfte 2027 mit einem ersten Bohrprogramm zu beginnen. Im Rahmen jüngster Schlitzprobenahmen bei Nioc wurden mehrere Bereiche mit einer Kupfermineralisierung an der Oberfläche identifiziert, einschließlich Intervallen von mehreren zehn Metern mit durchschnittlich etwa 1 % Kupfer (siehe Pressemitteilungen des Unternehmens vom 4. September 2025 und 12. Januar 2026), die weiterhin für Erweiterungen offen sind und zuvor noch nicht mittels Bohrungen erprobt wurden.

Alles in allem wurde das Phase-2-Bohrprogramm so konzipiert, dass sowohl das Ausmaß fortgeschrittener mineralisierter Systeme als auch eine Reihe neuer, unerprobter Entdeckungsmöglichkeiten bei Sombrero erprobt wird, wodurch sich mehrere Möglichkeiten für eine signifikante Wertsteigerung eröffnen. Weitere Details, einschließlich spezifischer Bohrstandorte, der Reihenfolge der Bohrungen und der Zeitpläne, werden bekannt gegeben, sobald das Unternehmen in naher Zukunft Fortschritte in Richtung Mobilisierung und Bohrbeginn verzeichnet.

Bevorstehende Konferenzen und Veranstaltungen

Coppernico plant, im restlichen Jahr 2026 und bis ins Jahr 2027 hinein eine aktive Präsenz auf wichtigen Branchenkonferenzen und Investorenveranstaltungen aufrechtzuerhalten. Das Management steht auf folgenden Veranstaltungen für Treffen mit Investoren, Analysten und Branchenteilnehmern zur Verfügung. Investoren, die an einem persönlichen Treffen mit dem Management bei einer der unten aufgeführten Roadshows oder Konferenzen interessiert sind, werden gebeten, das Unternehmen unter info@coppernicometals.com zu kontaktieren.

New York Non-Deal Roadshow – 16.–17. September 2026, New York City, New York

2026 Precious Metals Summit Beaver Creek – 22.–25. September 2026, Beaver Creek, Colorado CEO-Präsentation: Donnerstag, 24. September, von 13:30 bis 13:45 Uhr, Raum 2

European Non-Deal Roadshow – 27. September bis 2. Oktober 2026, Frankfurt, Zürich und München

Kinvestor Day Virtual Investor Conference – 22. Oktober 2026

Red Cloud Fall Mining Showcase 2026 – 28.–29. Oktober 2026, Toronto, Ontario

2026 Precious Metals Summit Zurich – 9.–11. November 2026, Zürich, Schweiz CEO-Präsentation: Mittwoch, 11. November, von 14:30 bis 14:45 Uhr, Raum 2

121 Mining Investment London – 23.–24. November 2026, London, England

121 Mining Investment Dubai – 26.–27. November 2026, Dubai, VAE

Vancouver Resource Investment Conference (VRIC) 2027 – 24.–25. Januar 2027, Vancouver, British Columbia

Prospectors & Developers Association of Canada (PDAC) 2027 – 7.–10. März 2027, Toronto, Ontario

Weitere Informationen hinsichtlich der Teilnahme von Coppernico, einschließlich Details zu Präsentationen und Treffen, sobald diese verfügbar sind, finden Sie auf der Seite „Upcoming Events“ des Unternehmens unter www.coppernicometals.com/upcoming-events.

Technische Offenlegung und qualifizierte Person

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen wurden von Tim Kingsley, M.Sc., CPG, Vice President of Exploration von Coppernico, der eine „qualifizierte Person“ gemäß NI 43-101 ist, geprüft und genehmigt.

IM NAMEN DES BOARD OF DIRECTORS

Ivan Bebek

Chair & CEO

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Coppernico Metals Inc.

Telefon: +1 778 729 0600

E-Mail: info@coppernicometals.com

Website: www.coppernicometals.com

Twitter: @CoppernicoMetal

LinkedIn: www.linkedin.com/company/coppernico-metals/

Über Coppernico

Coppernico ist ein Mineralexplorationsunternehmen, das sich auf die Wertschöpfung für Aktionäre und Stakeholder durch sorgfältige Projektbewertung und Exploration konzentriert, mit dem Ziel, großflächige, hochgradige Kupfer-Gold-Lagerstätten auf dem amerikanischen Kontinent zu entdecken. Das Management und die technischen Teams des Unternehmens können auf eine nachweisliche Erfolgsbilanz bei der Kapitalbeschaffung, der Entdeckung und der Monetarisierung von Explorationserfolgen zurückblicken. Coppernico verfolgt das Ziel, sich zu einem führenden fortgeschrittenen Explorationsunternehmen für Kupfer und Gold zu etablieren. Über seine hundertprozentige peruanische Tochtergesellschaft Sombrero Minerales S.A.C. konzentriert sich das Unternehmen derzeit auf die Zielgebiete Ccascabamba (zuvor als Sombrero Main bezeichnet) und Nioc innerhalb des Projekts Sombrero in Peru, seinem Vorzeigeprojekt. Gleichzeitig prüft es regelmäßig weitere erstklassige Projekte, die das Unternehmen eventuell erwerben könnte.

Das Projekt Sombrero ist ein Konzessionsblock von ungefähr 57.000 Hektar (570 Quadratkilometer), der sich am nordwestlichen Rand des weltbekannten Andahuaylas-Yauri-Trends in Peru befindet. Es besteht aus einer Reihe von vielversprechenden Explorationszielen, die durch Kupfer-Gold-Skarn- und Porphyr-Systeme sowie epithermale Edelmetall-Systeme gekennzeichnet sind. Der technische Bericht des Unternehmens gemäß NI 43-101 mit Stichtag 17. April 2024, der am 23. Mai 2024 bei SEDAR+ eingereicht wurde, konzentriert sich auf die Zielgebiete Ccascabamba und Nioc des Projekts Sombrero. Das Ziel Tipicancha wurde nach dem Datum dieses Berichts festgelegt.

Die Stammaktien von Coppernico Metals Inc. sind an der Toronto Stock Exchange unter dem Symbol „COPR“ notiert, werden am OTCQB Venture Market unter dem Symbol „CPPMF“ gehandelt und von bestimmten Händlern im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Symbol „9I3“ quotiert. Weitere Informationen über Coppernico finden Sie im Profil des Unternehmens auf SEDAR+ (www.sedarplus.ca).

Warnhinweis

Der Inhalt dieses Dokuments wurde nicht von einer Aufsichtsbehörde genehmigt.

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der kanadischen Wertpapiergesetze (zusammenfassend als „zukunftsgerichtete Aussagen“ bezeichnet). Zukunftsgerichtete Aussagen sind häufig durch Begriffe wie „könnte“, „sollte“, „voraussichtlich“, „erwarten“, „beabsichtigen“ und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet und umfassen unter anderem Aussagen in Bezug auf: den Erhalt der verbleibenden Genehmigung von MINEM; den Zeitplan, die Finanzierung und die Durchführung des Bohrprogramms der Phase 2, die geplanten Bohrungen bei Fierrazo und anderen vorrangigen Zielen; die Interpretation der Explorationsdaten; das potenzielle Ausmaß und die Kontinuität der Mineralisierung; sowie das Potenzial künftiger Bohrungen, die bekannte Mineralisierung zu erweitern oder zu neuen Entdeckungen zu führen. Es kann keine Gewähr dafür übernommen werden, dass sich diese Erwartungen als richtig erweisen, und man sollte sich nicht übermäßig auf die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf einer Reihe von Annahmen und unterliegen einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten, von denen viele außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen und die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse und Ereignisse wesentlich von denen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen offengelegt oder impliziert werden. Leser sollten die Risiken beachten, die im Jahresinformationsformular 2025 des Unternehmens und anderen kontinuierlichen Offenlegungsunterlagen bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden erläutert werden, die unter www.sedarplus.ca verfügbar sind. Diese Faktoren sind nicht erschöpfend und sollten auch nicht als solche ausgelegt werden. Dementsprechend sollten sich Leser nicht in hohem Maße auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen ausdrücklich diesem Vorbehalt. Alle zukunftsgerichteten Informationen und die diesbezüglichen Annahmen gelten nur zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen nach dem Datum dieser Pressemitteilung öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, um diese Informationen an die tatsächlichen Ergebnisse oder an Änderungen der Erwartungen des Unternehmens anzupassen, es sei denn, dies ist durch geltende Gesetze vorgeschrieben.

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Die Coppernico Metals Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,84 % und einem Kurs von 0,240EUR auf Frankfurt (10. September 2026, 08:01 Uhr) gehandelt.