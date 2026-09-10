Eigene Stromerzeugung in La Guitarra vollständig in Betrieb genommen

Vancouver, British Columbia, 10. September 2026 / IRW-Press / Sierra Madre Gold and Silver Ltd. (TSXV: SM) (OTCQX: SMDRF) („Sierra Madre“ oder das „Unternehmen“) – https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/sierra-madre-go ... – freut sich bekannt zu geben, dass die beiden dieselelektrischen Generatoren im produzierenden Silber-Gold-Komplex La Guitarra in Mexiko installiert wurden. Alle Komponenten – die Generatoren, die Umspannstation und die Maschinensteuerzentrale – wurden getestet, sind voll funktionsfähig und arbeiten gemäß den vom Hersteller vorgegebenen Leistungswerten. Jeder Generator kann 1.500 kW erzeugen.

Wie am 27. August 2026 angekündigt, erweitert Sierra Madre die Notstromkapazitäten im gesamten La-Guitarra-Komplex, darunter die beiden in dieser Pressemitteilung beschriebenen 1.500-kW-Generatoren für die Anlage sowie einen 1.250-kW-Dieselgenerator für Coloso und Nazareno, um die Auswirkungen wetterbedingter Stromausfälle abzumildern.

Gregory K. Liller, Chief Operating Officer, erklärte: „Zwischen Januar und August dieses Jahres war die Produktionsanlage aufgrund von Netzausfällen insgesamt 278 Stunden lang außer Betrieb. Dies entspricht einem Produktionsausfall von über 11 Tagen. Mit der erfolgreichen Inbetriebnahme des Kraftwerks gehören die entgangenen Produktionserlöse sowie die Personalkosten während der Ausfallzeiten und die damit verbundenen Kosten nun voraussichtlich der Vergangenheit an. Das Unternehmen hat ein ehrgeiziges Programm zur Senkung der Betriebskosten umgesetzt, und die Notstromkapazität ist ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg dorthin.“

Marketing und Investorenwerbung

Das Unternehmen hat mit New Era Publishing Inc („New Era“) eine Vereinbarung über Marketing und Investorenansprache vom 8. September 2026 geschlossen. Gemäß den Bedingungen der Vereinbarung wird New Era dem Unternehmen für einen Zeitraum von zwei Monaten Marketing- und Werbedienstleistungen gegen eine Gebühr von 250.000 US-Dollar erbringen. New Era ist ein 2016 gegründetes Unternehmen für digitales Marketing und Medien mit Sitz in Vancouver, British Columbia. New Era bietet Dienstleistungen in den Bereichen digitales Marketing, E-Mail-Marketing und Marktbekanntheit an und unterstützt seine Kunden dabei, potenzielle Investoren zu erreichen. New Era wird zudem www.carboncredits.com beauftragen, Zielgruppen in Nordamerika und Europa anzusprechen, um die Bekanntheit des Unternehmens über die Website carboncredits.com, Artikel und E-Mail-Newsletter zu steigern. New Era, www.carboncredits.com und das Unternehmen sind voneinander unabhängige und nicht verbundene Unternehmen, die in einem Arm’s-Length-Verhältnis zueinander stehen, und weder New Era noch seine Geschäftsführer halten direkt oder indirekt Anteile an den Wertpapieren des Unternehmens. Die Leistungen im Rahmen der Vereinbarung über Marketing und Investorenbekanntheit werden voraussichtlich gegen Ende September 2026 beginnen und über einen Zeitraum von zwei Monaten fortgesetzt.