DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft RTL GROUP auf 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat RTL Group auf "Hold" mit einem Kursziel von 35 Euro belassen. Ihre aktualisierten Schätzungen für den Fernsehkonzern beinhalteten nun die Halbjahreszahlen sowie den Einfluss der jüngsten Übernahme von Aktivitäten von Sky Deutschland, schrieb Nizla Naizer in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Letztere steigere den diesjährigen Konzernumsatz deutlich, aber nicht die Profitabilität. Zudem warte sie ab, ob die umfangreichen Synergieziele Realität würden./gl/menVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.09.2026 / 08:02 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die RTL Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,43 % und einem Kurs von 31,85EUR auf Tradegate (10. September 2026, 12:41 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Nizla Naizer

Analysiertes Unternehmen: RTL GROUP

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 35

Kursziel alt: 35

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



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