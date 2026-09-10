DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft RTL GROUP auf 'Hold'
Foto: Siarhei - 356130783
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat RTL Group auf "Hold" mit einem Kursziel von 35 Euro belassen. Ihre aktualisierten Schätzungen für den Fernsehkonzern beinhalteten nun die Halbjahreszahlen sowie den Einfluss der jüngsten Übernahme von Aktivitäten von Sky Deutschland, schrieb Nizla Naizer in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Letztere steigere den diesjährigen Konzernumsatz deutlich, aber nicht die Profitabilität. Zudem warte sie ab, ob die umfangreichen Synergieziele Realität würden./gl/men
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.09.2026 / 08:02 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.09.2026 / 08:02 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die RTL Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,43 % und einem Kurs von 31,85EUR auf Tradegate (10. September 2026, 12:41 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
Analyst: Nizla Naizer
Analysiertes Unternehmen: RTL GROUP
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 35
Kursziel alt: 35
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Nizla Naizer
Analysiertes Unternehmen: RTL GROUP
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 35
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