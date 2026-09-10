Nach Kreislaufproblemen
BVB gibt Update zu Karetsas - Kein längerer Ausfall
- Karetsas fällt am Wochenende gegen Paderborn aus
- Nach Kreislaufproblemen wird Karetsas untersucht
- Dortmund hofft auf Karetsas baldige Rückkehr
DORTMUND (dpa-AFX) - Borussia Dortmund geht von keinem längeren Ausfall von Offensivmann Konstantinos Karetsas aus. Am Wochenende muss der BVB aber auf den 18 Jahre alten Griechen verzichten. Sportdirektor Ole Book gab am Donnerstag ein Update und schloss dessen Einsatz am Samstag gegen den SC Paderborn aus. "Klar ist, dass wir jetzt schon die Gesundheit des Menschen und des Spielers in den Vordergrund stellen und er demnach am Wochenende nicht bei uns dabei sein wird", sagte Book.
Der 18-Jährige war beim Dortmunder 3:2 in der Champions League am Dienstag gegen den FC Villarreal wegen Kreislaufproblemen schon in der ersten Hälfte ausgewechselt worden. Karetsas wurde mit einer Trage vom Platz und noch während des Spiels ins Krankenhaus gebracht.
"Es geht ihm den Umständen entsprechend gut. Es laufen weitere Untersuchungen, wir wollen der Sache schon auf den Grund gehen", sagte Book weiter. Lange soll Karetsas demnach wohl nicht ausfallen. "Wir sind da positiver Dinge und hoffen, dass er in näherer Zukunft wieder dabei ist", sagte Trainer Niko Kovac./lap/DP/men
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Alter …
evtl. im Moment etwas off topic aber durchaus interessant.