JEFFERIES stuft JENOPTIK AG auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Jenoptik von 45 auf 48 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der im ersten Halbjahr stark gestiegene Auftragseingang und der Auftragsbestand gäben verlässliche Hinweise auf eine Wachstumsbeschleunigung im zweiten Halbjahr 2026 sowie im kommenden Jahr, schrieb Henrik Paganetty am Donnerstag. Die Margen sollten sich ebenfalls weite verbessern./rob/gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 10.09.2026 / 05:18 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.09.2026 / 05:18 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Jenoptik Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,29 % und einem Kurs von 40,92EUR auf Tradegate (10. September 2026, 13:19 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Henrik Paganetty

Analysiertes Unternehmen: JENOPTIK AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 48

Kursziel alt: 45

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



Schreibe Deinen Kommentar