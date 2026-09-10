JEFFERIES stuft JENOPTIK AG auf 'Buy'
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Jenoptik von 45 auf 48 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der im ersten Halbjahr stark gestiegene Auftragseingang und der Auftragsbestand gäben verlässliche Hinweise auf eine Wachstumsbeschleunigung im zweiten Halbjahr 2026 sowie im kommenden Jahr, schrieb Henrik Paganetty am Donnerstag. Die Margen sollten sich ebenfalls weite verbessern./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.09.2026 / 05:18 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.09.2026 / 05:18 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.09.2026 / 05:18 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.09.2026 / 05:18 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Jenoptik Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,29 % und einem Kurs von 40,92EUR auf Tradegate (10. September 2026, 13:19 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst: Henrik Paganetty
Analysiertes Unternehmen: JENOPTIK AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 48
Kursziel alt: 45
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Henrik Paganetty
Analysiertes Unternehmen: JENOPTIK AG
Aktieneinstufung neu: positiv
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