JEFFERIES stuft Inditex auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Inditex mit einem Kursziel von 67 Euro auf "Buy" belassen. Als entscheidenden Punkt der letzten Quartalszahlen sieht Analyst James Grzinic nicht die wegen der gestiegenen Kosten verpassten operativen Ergebniserwartungen (Ebit), wie er am Donnerstag schrieb. Im Fokus sollte vielmehr die bemerkenswerte Umsatzstärke stehen, die die Gewinnerwartungen untermauere./rob/gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 10.09.2026 / 05:49 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.09.2026 / 05:49 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Inditex Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,51 % und einem Kurs von 55,20EUR auf Tradegate (10. September 2026, 13:12 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: James Grzinic

Analysiertes Unternehmen: Inditex

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 67

Kursziel alt: 67

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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