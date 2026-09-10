Meta, Apple, Rheinmetall und Astrazeneca – Die Analystenstimmen des Tages

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Apple mit einem Kursziel von 340 US-Dollar auf "Overweight" belassen. Die Produktpräsentation in diesem Herbst unter dem neuen Chef John Ternus habe seine Erwartungen weitgehend erfüllt, schrieb Samik Chatterjee in seiner am Donnerstag vorliegenden Einschätzung. Apple habe mit den Preiserhöhungen einen Spagat hingelegt, um sowohl den Absatz als auch die Margen zu sichern.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

JPMorgan stuft Rheinmetall auf "Neutral"

+0,99 % -7,28 % -11,04 % -15,52 % -42,82 % +316,63 % +1.205,86 % +1.506,10 % +43.844,76 % ISIN:DE0007030009WKN:703000 Intraday

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Max Verkauf Rheinmetall direkt bei SMARTBROKER+ handeln Kauf

JPMorgan hat Rheinmetall den Stempel "Negative Catalyst Watch" aufgedrückt. Die fundamentale Einstufung bleibt "Neutral", wie aus einem umfangreichen Ausblick der US-Bank auf die kommende Berichtssaison sowie Kapitalmarktveranstaltungen der europäischen Unternehmen vom Mittwoch hervorgeht. Beim Rüstungskonzern und Autozulieferer erwartet David Perry, dass sich der Umsatzausblick in Richtung eines höheren Anteils "neuer" Produkte wie Raketen, digitaler Systeme und Drohnen zulasten "alter" Produkte wie Munition und bemannter Landfahrzeuge verschieben wird. Dies könnte wegen der sehr hohen Margen einiger der traditionellen Produkte und vornehmlich Gemeinschaftsunternehmen bei den neuen unter dem Strich zu niedrigeren Konzernergebnissen führen.

Deutsche Bank Research stuft Astrazeneca auf "Sell"

+0,30 % -2,93 % -2,90 % -13,98 % -2,30 % +6,02 % +40,89 % +133,88 % +535,21 % ISIN:GB0009895292WKN:886455 Intraday

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Max Verkauf AstraZeneca direkt bei SMARTBROKER+ handeln Kauf

Deutsche Bank Research hat Astrazeneca mit einem Kursziel von 11500 Pence auf "Sell" belassen. Der Pharmakonzern habe auf der Fachkonferenz beeindruckende detaillierte Studiendaten für sein COPD-Lungenmedikament Tozorakimab präsentiert, welche ein Spitzenumsatzpotenzial von mindestens fünf Milliarden US-Dollar untermauerten, schrieb Emmanuel Papadakis in seiner am Donnerstag vorliegenden Einschätzung. Er sieht moderaten Anpassungsbedarf für die Markterwartungen nach oben.

JPMorgan het das Kursziel für Meta an

+0,53 % +11,28 % +11,34 % +11,56 % -13,51 % +103,19 % +76,48 % +403,51 % +1.775,06 % ISIN:US30303M1027WKN:A1JWVX Intraday

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Max Verkauf Meta Platforms (A) direkt bei SMARTBROKER+ handeln Kauf

Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Meta von 640 auf 820 US-Dollar angehoben und die Aktien von "Neutral" auf "Overweight" hochgestuft. Auch nach der 20-prozentigen Erholung vom jüngsten Tief habe die Aktie des Social-Media-Riesen noch deutlich Luft nach oben, begründete Doug Anmuth am Donnerstag seine Empfehlung. Denn obwohl sich Meta in der Anfangsphase der Einführung wegweisender KI-Modelle und KI-gesteuerter Produkte außerhalb des Werbebereichs befinde, liege der Aktienkurs seit Jahresbeginn noch im Minus, während der marktbreite S&P-500-Index deutlich zugelegt habe.

Autor: wO-Redaktion (mit Agenturmaterial dpa-AFX)

So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 287,75 $ , was einem Rückgang von -9,34% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Vontobel Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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