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    Green Bridge Metals durchteuft 195,0 Meter mit einem Gehalt von 0,25 % Cu und 10,18 % TiO2 auf Titac South, Minnesota; Step-Out-Bohrloch bestätigt Mineralisierung auf zuvor ungetestetem geophysikalischem Ziel

    Green Bridge Metals durchteuft 195,0 Meter mit einem Gehalt von 0,25 % Cu und 10,18 % TiO2 auf Titac South, Minnesota; Step-Out-Bohrloch bestätigt Mineralisierung auf zuvor ungetestetem geophysikalischem Ziel
    Foto: Sunshine Seeds - stock.adobe.com

    Die Green Bridge Metals Corporation Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,33 % und einem Kurs von 0,046EUR auf Tradegate (10. September 2026, 09:28 Uhr) gehandelt.

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    Green Bridge Metals durchteuft 195,0 Meter mit einem Gehalt von 0,25 % Cu und 10,18 % TiO2 auf Titac South, Minnesota; Step-Out-Bohrloch bestätigt Mineralisierung auf zuvor ungetestetem geophysikalischem Ziel GreenBridgeMetals_10-09-2026_DEPRcomVancouver, British Columbia, Kanada / 10. September 2026 / IRW-Press / Green Bridge Metals Corporation (CSE: GRBM, OTCQB: GBMCF, FWB: J48, WKN: A3EW4S) („Green Bridge“ oder das „Unternehmen“) freut sich, die …
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