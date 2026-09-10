Green Bridge Metals durchteuft 195,0 Meter mit einem Gehalt von 0,25 % Cu und 10,18 % TiO2 auf Titac South, Minnesota; Step-Out-Bohrloch bestätigt Mineralisierung auf zuvor ungetestetem geophysikalischem Ziel
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Die Green Bridge Metals Corporation Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,33 % und einem Kurs von 0,046EUR auf Tradegate (10. September 2026, 09:28 Uhr) gehandelt.
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