Terra Clean Energy Corp. gibt Beginn der Schürfgrabungen und Errichtung von Bohrplattformen auf dem Uranminenprojekt Marysvale bekannt

Vancouver B.C., 10. September 2026 / IRW-Press / TERRA CLEAN ENERGY CORP. („Terra“ oder das „Unternehmen“) (CSE: TCEC, OTCQB: TCEFF, FWB: C9O0) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen Rollins Construction & Trucking aus Milford (Utah) damit beauftragt hat, mit den Feldarbeiten auf dem zu 100 % unternehmenseigenen Uranminenprojekt Marysvale in Marysvale (Utah) zu beginnen. Die Mobilisierung und die Arbeiten vor Ort sollen planmäßig am 21. September 2026 beginnen.

Rollins Construction wird die fünf genehmigten Bohrplattformen errichten und sieben Explorationsschürfgräben ausheben. Die Arbeiten umfassen auch die Vorbereitung der Zufahrtswege, die für den sicheren Einsatz des Feldpersonals und der Ausrüstung erforderlich sind.

Das Schürfgrabungsprogramm wurde konzipiert, um gezielte uranhaltige Ausbisse für geologische Kartierungen, radiometrische Untersuchungen und systematische Probenahmen freizulegen. Die in den Schürfgräben gesammelten Informationen werden in die historische Datenbank des Unternehmens, das dreidimensionale geologische Modell sowie die kürzlich abgeschlossenen radiometrischen und photogrammetrischen Flugvermessungen integriert, um vorrangige Bohrziele weiter zu verfeinern.

Sobald die Plattformen fertiggestellt sind, dienen sie zur Unterstützung des geplanten Diamantkernbohrprogramms von Terra bei Marysvale. Das erste Bohrprogramm wurde konzipiert, um vorrangige Ziele im Bereich der historischen Minengebiete Prospector und Freedom sowie Erweiterungen zu erproben, die im Rahmen der laufenden technischen Arbeiten des Unternehmens identifiziert wurden.

„Nachdem der Vertragspartner nun beauftragt wurde und ein Starttermin für den 21. September feststeht, gehen wir von der Planung und Genehmigung zu aktiven Feldarbeiten bei Marysvale über“, sagte Greg Cameron, Chief Executive Officer von Terra Clean Energy. „Die fünf Bohrplattformen und sieben Schürfgräben bieten unserem geologischen Team direkten Zugang zu den vorrangigen Gebieten, die durch unsere Zusammenstellung historischer Daten, 3D-Modellierungen und Flugvermessungen identifiziert wurden. Diese Arbeiten sind ein wichtiger Schritt in Richtung Bohrungen und Bewertung des umfassenderen Potenzials des Uranminenprojekts Marysvale.“