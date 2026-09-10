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    ANALYSE-FLASH

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    Jefferies hebt Ziel für Jenoptik auf 48 Euro - 'Buy'

    Für Sie zusammengefasst
    • Jefferies hebt Jenoptik-Kursziel auf 48 Euro
    • Einstufung bleibt bei Buy trotz höherem Kursziel
    • Auftragseingang deutet auf Wachstum ab 2026 hin
    ANALYSE-FLASH - Jefferies hebt Ziel für Jenoptik auf 48 Euro - 'Buy'
    Foto: Martin Schutt - dpa-Zentralbild

    NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Jenoptik von 45 auf 48 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der im ersten Halbjahr stark gestiegene Auftragseingang und der Auftragsbestand gäben verlässliche Hinweise auf eine Wachstumsbeschleunigung im zweiten Halbjahr 2026 sowie im kommenden Jahr, schrieb Henrik Paganetty am Donnerstag. Die Margen sollten sich ebenfalls weite verbessern./rob/gl/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: 10.09.2026 / 05:18 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.09.2026 / 05:18 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Jenoptik Aktie

    Die Jenoptik Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,39 % und einem Kurs von 40,96 auf Tradegate (10. September 2026, 13:37 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Jenoptik Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Jenoptik zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,4000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,9200 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 44,14EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 29,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 48,00EUR was eine Bandbreite von -28,82 %/+17,82 % bedeutet.


    Rating: Buy
    Analyst:
    Kursziel: 48 Euro



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