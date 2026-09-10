Amarc schließt vollständig gezeichnete 20-Mio.-CAD-Privatplatzierung ab

10. September 2026 / Vancouver, BC / IRW-Press / Amarc Resources Ltd. („Amarc“ oder das „Unternehmen“) (TSXV: AHR; FWB: AQ5) freut sich, den Abschluss seiner im Vorfeld angekündigten Privatplatzierung (die „Platzierung“) bekannt zu geben. Das Unternehmen hat im Rahmen einer Privatplatzierung 20.000.000 Stammaktien des Unternehmens (jeweils eine „Aktie“) zum Preis von 1,00 CAD pro Aktie ausgegeben, um einen Bruttoerlös von insgesamt 20.000.000 CAD zu generieren. Der Bruttoerlös der Platzierung wird für die in Zukunft nötigen Explorationsaufwendungen im Zusammenhang mit dem JOY District, für das Betriebskapital und allgemeine Unternehmenszwecke, für Projekterkundungsarbeiten sowie für den weiteren Ausbau von Amarcs anderen Konzessionsgebieten wie DUKE und IKE verwendet.

„Die Bedeutung der Gold-Kupfer-Lagerstätte AuRORA rückt immer mehr in den Fokus und die institutionellen Investoren, die sich an der Platzierung beteiligt haben, erkennen nun auch das umfassendere Tier-1-Potenzial des gesamten Distrikts JOY, in dem sich AuRORA befindet“, so Diane Nicolson, President und CEO von Amarc. „Aus Sicht von Amarc ist die Lagerstätte AuRORA mit ihren hohen Gold- und Kupfergehalten im oberflächennahen Bereich, der Kontinuität ihrer Mineralisierung, ihrer vorteilhaften Geometrie und ihrer zunehmenden Ausdehnung nicht nur maßgeblich für die Erschließung des Potenzials des gesamten Distrikts JOY, sondern könnte durchaus auch der Schlüssel zur zukünftigen Entwicklung der Region Toodoggone sein. Bei den bestehenden Investoren von Amarc, die sich an der Platzierung beteiligt haben, bedanke ich mich für ihre Loyalität und Weitsicht und die neuen Anleger, die sich uns angeschlossen haben, um das volle Potenzial unserer drei Kupfer-Gold-Distrikte – JOY, DUKE und IKE – auszuschöpfen, heiße ich recht herzlich willkommen.“

Gemäß den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen unterliegen die Aktien einer gesetzlichen Sperrfrist von vier Monaten und einem Tag, die am 10. Januar 2027 endet. Die angebotenen Wertpapiere wurden nicht gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in der geltenden Fassung registriert. Sie dürfen daher in den Vereinigten Staaten, sofern sie nicht registriert wurden oder eine anwendbare Ausnahme von den Registrierungspflichten besteht, weder angeboten noch verkauft werden. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots dar; ebenso dürfen die Wertpapiere in keinem Bundesstaat verkauft werden, in dem ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf rechtswidrig wäre.