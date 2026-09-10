ANALYSE-FLASH
Jefferies belässt Apple auf 'Underperform' - Ziel 263,66 Dollar
- Jefferies belässt Apple auf Underperform
- Preise für iPhone 16 und 17 dürften Absatz bremsen
- Kursziel für Apple bleibt bei 263,66 US-Dollar
NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat Apple auf "Underperform" mit einem Kursziel von 263,66 US-Dollar belassen. Die nun endlich angehobenen Preise auch für die iPhones der Reihen 16 und 17 dürften die Absätze weiter belasten, schrieb Edison Lee in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung./rob/gl/men
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.09.2026 / 05:43 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.09.2026 / 05:43 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Apple Aktie
Die Apple Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,70 % und einem Kurs von 273,1 auf Tradegate (10. September 2026, 13:54 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Apple Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Apple zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,3700 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 296,00USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 263,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 340,00USD was eine Bandbreite von -3,84 %/+24,31 % bedeutet.
Analyst:
Kursziel: 263,66 US-Dollar
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Apple - 865985 - US0378331005
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Apple. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
https://www.heise.de/news/Apple-trotzt-dem-PC-Markteinbruch-11359938.html
https://www.heise.de/news/Siri-AI-spricht-erstmals-mit-Dritt-Apps-Beta-3-zeigt-Apples-Strategie-11357051.html