Börsen Update
Börsen Update Europa - 10.09. - FTSE Athex 20 stark +1,31 %
Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.
Der DAX steht bei 25.546,45 PKT und gewinnt bisher +0,13 %.
Top-Werte: Deutsche Boerse +2,25 %, Hannover Rueck +2,03 %, Continental +1,81 %
Flop-Werte: Hochtief -3,85 %, adidas -3,72 %, Zalando -1,52 %
Der MDAX steht aktuell (13:59:14) bei 31.916,49 PKT und fällt um -0,45 %.
Top-Werte: AUMOVIO +3,03 %, Talanx +2,02 %, Schaeffler +1,76 %
Flop-Werte: Bilfinger -5,01 %, Kion Group -3,59 %, Aurubis -3,29 %
Der TecDAX steht bei 3.977,59 PKT und verliert bisher -0,43 %.
Top-Werte: Draegerwerk +3,78 %, Carl Zeiss Meditec +3,47 %, freenet +1,30 %
Flop-Werte: SMA Solar Technology -3,70 %, AIXTRON -1,76 %, SILTRONIC AG -1,43 %
Der Eurozone 50 bewegt sich bei 6.295,04 PKT und fällt um -0,10 %.
Top-Werte: Deutsche Boerse +2,25 %, Ferrari +2,10 %, Münchener Rück +1,69 %
Flop-Werte: adidas -3,72 %, EssilorLuxottica -1,72 %, Adyen Parts Sociales -1,50 %
Der AT 20 steht bei 6.878,81 PKT und gewinnt bisher +0,48 %.
Top-Werte: VIENNA INSURANCE GROUP Wiener Versicherung Gruppe +3,48 %, STRABAG +2,50 %, Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment +2,39 %
Flop-Werte: Wienerberger -2,18 %, voestalpine -0,68 %
Der CH 20 steht bei 13.818,83 PKT und gewinnt bisher +0,21 %.
Top-Werte: Swiss Re +2,00 %, Novartis +1,46 %, Kuehne + Nagel International +1,39 %
Flop-Werte: CIE Financiere Richemont -1,41 %, UBS Group -1,23 %
Der FR 40 steht bei 8.169,33 PKT und gewinnt bisher +0,20 %.
Top-Werte: Euronext +1,48 %, ORANGE +1,33 %, Carrefour +1,32 %
Flop-Werte: EssilorLuxottica -1,72 %, ArcelorMittal -1,09 %, Pernod Ricard -0,95 %
Der SE 30 steht bei 3.259,42 PKT und gewinnt bisher +0,14 %.
Top-Werte: Securitas Shs(B) +1,19 %, Telia Company +0,94 %, Svenska Handelsbanken Registered (A) +0,90 %
Flop-Werte: Sandvik -1,96 %, H & M Hennes & Mauritz (B) -1,15 %
Der FTSE Athex 20 bewegt sich bei 6.940,00 PKT und steigt um +1,31 %.
Top-Werte: Allwyn +2,89 %, GEK Terna Holding Real Estate Construction +1,87 %, Public Power +1,30 %
Flop-Werte: Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries -4,55 %, HELLENiQ ENERGY Holdings -1,69 %, Viohalco -1,23 %
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