Bilfinger Aktie: Kurs gibt heute deutlich nach - Gründe im Überblick - 10.09.2026

Bei Bilfinger geht es heute abwärts: Die Aktie gibt um -5,01 % nach und notiert bei 76,35€. Der Kursrückgang der Bilfinger Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -1,08 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -5,01 % im Minus. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

Bilfinger ist ein Industriedienstleister für Chemie, Energie, Öl & Gas und Pharma. Kernleistungen: Engineering, Instandhaltung, Turnarounds, Effizienz- und Dekarbonisierungsprojekte. Starke Position in Europa, Fokus auf wiederkehrende Services. Wichtige Wettbewerber: Wood, Worley, SPIE, Technip Energies. USP: Kombination aus Engineering + Maintenance, breites Branchen-Know-how, Life-Cycle-Ansatz.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der Kursverfall heute setzt den Abwärtstrend fort, der sich in den letzten Monaten bei Bilfinger abgezeichnet hat. Insgesamt mussten Aktionäre Verlusten in Höhe von -3,28 % verkraften.

Auf Wochensicht hat die Bilfinger Aktie damit -5,42 % verloren. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -4,62 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -27,96 % verloren.

Der MDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,45 % geändert.

Bilfinger Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -5,42 % 1 Monat -4,62 % 3 Monate -3,28 % 1 Jahr -15,90 %

Informationen zur Bilfinger Aktie

Stand: 10.09.2026, 14:00 Uhr

Es gibt 38 Mio. Bilfinger Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,88 Mrd.EUR € wert.

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So schlagen sich die Wettbewerber von Bilfinger

ENI, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,27 %.

Lohnt sich ein Investment in die Bilfinger Aktie?

Ob die Bilfinger Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Bilfinger Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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