RBC stuft Volvo B auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Volvo mit einem Kursziel von 360 schwedischen Kronen auf "Sector Perform" belassen. Der nordamerikanische Nutzfahrzeugmarkt sei im Erholungsmodus, und Daimler Truck habe wegen des hohen Geschäftsanteils dort das größte Aufwärtspotenzial, schrieb Nick Housden am Donnerstag in seiner Brancheneinschätzung. Er verwies auf eine glaubwürdige Selbsthilfestory, erfreuliche Kapitalerträge und die anhaltenden Aktienrückkäufe. Daimler Truck werde zudem mit einem gut 50-prozentigen Abschlag auf den US-Konkurrenten Paccar gehandelt, dessen Aktie Housdon auf "Outperform" hochstufte. Beim schwedischen Wettbewerber Volvo begrenze das stärkere europäische Geschäft das positive Überraschungspotenzial für die Gewinne./gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 10.09.2026 / 00:49 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.09.2026 / 00:49 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Volvo Registered (B) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,20 % und einem Kurs von 30,49EUR auf Tradegate (10. September 2026, 13:01 Uhr) gehandelt.



