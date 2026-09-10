Dorfkäserei ruft neun weitere Käseprodukte zurück

BÜHLERZELL (dpa-AFX) - Eine Dorfkäserei aus Bühlerzell nordöstlich von Stuttgart dehnt einen Rückruf um neun weitere Produkte aus, die in ihrem Reifekeller lagen. Sie werden oder wurden in Baden-Württemberg, Bayern und weiteren 13 Bundesländern über den Lebensmitteleinzelhandel, Naturkost- und Feinkosthandel, Metzgereien, Hofläden, Gastronomie sowie die eigene Verkaufsstelle verkauft. Das teilte die Käserei mit.

Anlass ist demnach ein Befund von Listeria monocytogenes - einem Bakterium - in einer Charge des Weinbauernkäses vor ein paar Tagen. Da nicht ausgeschlossen werden könne, dass weitere im benachbarten Reifekeller gelagerte Ware betroffen ist, würden nun vorsorglich zudem alle Chargen der folgenden Sorten zurückgerufen: