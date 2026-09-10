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    Anleger verpassen Gewaltiges

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    Nicht Gold, Silber oder Kupfer: Dieser Rohstoff erreicht ein 4-Jahres-Hoch

    Die mediale Aufmerksamkeit im Rohstoffbereich gehört Gold, Silber und auch Kupfer. Von Anlegern weitgehend unbeachtet baute sich im Schatten von Gold, Kupfer & Co. jedoch eine gewaltige Rallye auf. 

    Für Sie zusammengefasst
    • Zink startet abseits von Gold eine starke Rallye
    • Nachfrage trifft auf ein knappes Zinkangebot
    • Ein Ausbruch über 4.000 US-Dollar könnte folgen
    • Report: KI braucht Strom
    Anleger verpassen Gewaltiges - Nicht Gold, Silber oder Kupfer: Dieser Rohstoff erreicht ein 4-Jahres-Hoch
    Foto: adobe.stock.com

    Zink – Die „geheime“ Rohstoffrallye

    Im Gegensatz zu den Edelmetallen weisen Industriemetalle wie Kupfer aber vor allem wie Zink aktuell ein unfassbares Momentum auf. 

    Während Gold und auch Silber noch damit beschäftigt sind, eine untere Trendwende zu vollziehen, haussiert beispielsweise der Kupferpreis. Der Kupferpreis (COMEX) brach zuletzt auf ein neues Hoch aus. Obgleich dieses zunächst abverkauft wurde, stehen die Ampeln weiterhin auf Grün. In der gestrigen Kupfer-Kommentierung haben wir die exzellenten Perspektiven für das Industriemetall herausgearbeitet. 

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    Doch Kupfer ist nicht das einzige Industriemetall, das aktuell unter Dampf steht. Medial weniger beachtet läuft bei Zink seit Monaten eine beeindruckende Preisrallye. Zink findet hauptsächlich im Korrosionsschutz von Stahl Anwendung. Sektoren wie die Bauindustrie oder der Automobilbau bestimmen daher maßgeblich die Zinknachfrage. Wachsende Bedeutung hat der Ausbau der Infrastruktur (Stichwort Stromnetzausbau). Erneuerbare Energien sowie der Rüstungssektor gewinnen ebenfalls kontinuierlich an Bedeutung als Zinknachfrager. Was passiert, wenn eine robuste Nachfrage auf ein fragiles Angebot trifft, zeigt sich aktuell bei Zink. 

    Aktuelle Zinkpreisentwicklung: Zink-Angebot bricht weg

    Die Sorge vor Versorgungsengpässen treibt den Zinkpreis aktuell an. In unserer letzten Kommentierung zu Zink thematisierten wir unter anderem die gesunkene Zinkproduktion von Glencore und der schwedischen Boliden im 1. Halbjahr 2026. Diese Zahlen sind eher die Regel als die Ausnahme. Der kanadische Zinkproduzent Teck Resources schlägt in die gleiche Kerbe. Teck Resources wird mit Anglo American fusionieren. Das Unternehmen vermeldete für das 2. Quartal eine Zinkkonzentratproduktion, die um 44.400 Tonnen unter dem 2. Quartal 2025 lag. 

    Ein Angebotsdefizit auf dem Zinkmarkt im Jahr 2026 scheint unausweichlich. Das belegt auch das aktuelle August-Bulletin der International Lead and Zinc Study Group.

    Zink 2026 – Wie weit trägt die Rallye? 

    Der Zinkpreis weist aktuell ein unfassbares Momentum auf. Der Ausbruch über den markanten Widerstand von 3.600 US-Dollar hat der Preisentwicklung einen großen Schub gegeben. Aktuell ist der Zinkpreis dabei, den Bereich von 4.000 US-Dollar endgültig aufzubrechen. Bis auf 4.150 US-Dollar und damit auf ein neues 4-Jahres-Hoch lief das Industriemetall bereits. Der obere 5-Jahres-Chart zeigt es deutlich: Sollte der Ausbruch über die 4.000 US-Dollar final gelingen, wartet das markante Hoch aus dem April 2022, das damals bei 4.550 US-Dollar markiert wurde…  

    Autor: Marcel Torney, freier Redakteur, Rohstoffexperte

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