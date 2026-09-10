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    ZenaTech sichert sich Betriebsgenehmigung von der irischen Luftfahrtbehörde für die drohnengestützte Ausbringung von Pflanzen- und Bodennährstoffen

    ZenaTech sichert sich Betriebsgenehmigung von der irischen Luftfahrtbehörde für die drohnengestützte Ausbringung von Pflanzen- und Bodennährstoffen
    Foto: lightpoet - stock.adobe.com

    SORA-Zulassung bietet ZenaDrone die Möglichkeit, seine Drone-as-a-Service-Plattform den Landwirten für großflächige Anwendungen in der Präzisionslandwirtschaft zur Verfügung zu stellen und unterstützt die geplante Expansion in weitere europäische Märkte

     

    Vancouver, British Columbia, 10. September 2026 / IRW-Press / ZenaTech, Inc. (Nasdaq: ZENA) (FWB: 49Q) (BMV: ZENA) („ZenaTech“ oder das „Unternehmen“) – ein Technologieunternehmen, das sich auf KI-gestützte Drohnen, Drone-as-a-Service (DaaS), Enterprise-SaaS und Quantencomputing-Lösungen spezialisiert hat – gibt bekannt, dass seine Drone-as-a-Service-Tochtergesellschaft ihre drohnenbasierten Dienste in der Präzisionslandwirtschaft auch auf Landwirte in Irland ausweiten wird. Das Unternehmen hat von der irischen Luftfahrtbehörde (Irish Aviation Authority, IAA) eine Zulassung nach der SORA-Risikobewertung (Specific Operations Risk Assessment) gemäß den Richtlinien der Europäischen Agentur für Flugsicherheit (EASA) erhalten. Die Zulassung wurde der Firma ZenaDrone, der Drohnen-Tochtergesellschaft des Unternehmens, am EMEA-DaaS-Hauptsitz des Unternehmens in der Nähe von Dublin (Irland) erteilt und befähigt diese zur gezielten Ausbringung von Düngemitteln, Kalk, Biostimulanzien und anderen Produkten, die keine Pflanzenschutzmittel sind aus der Luft auf irischen Ackerflächen im großen Maßstab sowie zur großflächigen Ausbringung von Granulat. Diese Maßnahmen sollen den Landwirten dabei helfen, den Produkteinsatz, die Betriebskosten, das Risiko für das Personal sowie die Umweltbelastung entsprechend zu reduzieren.

     

    „Dieser Meilenstein für ZenaDrone und unsere Drone-as-a-Service-Plattform zeigt, dass wir in der Lage sind, die regulatorischen Hürden für die Einführung der großflächigen, luftgestützten Präzisionslandwirtschaft in Irland und darüber hinaus zu überwinden“, so Shaun Passley, Ph.D., CEO von ZenaTech. „Der Rahmen der EASA findet in der gesamten Europäischen Union Anwendung, da diese Zulassung eine Vorlage bietet, die sich wiederholt für jeden Einzelmarkt anwenden lässt, anstatt bei null anzufangen. Aus unserer Sicht birgt die Präzisionslandwirtschaft weltweit ein großes und noch weitgehend unerschlossenes Potenzial. Ein genehmigtes und wiederholbares Zugangsverfahren wird uns bei der Markteinführung und beim Umsatzwachstum im Bereich der wiederkehrenden Einnahmen im Drone-as-a-Service-Geschäft unterstützen und unsere Pläne für eine zukünftige Expansion in Europa und anderen Regionen begünstigen.“

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