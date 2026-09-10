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    Pyramid: Jüngste Trends stützen die Prognose

    Nach einem kleinen Zwischenspurt Ende August ist die Aktie von Pyramid zuletzt wieder abgetaucht. Das ist durchaus erstaunlich, denn operativ befindet sich das Unternehmen im laufenden Jahr auf einem guten Weg.

    Während der Umsatz der Tochter Pyramid Computer GmbH im ersten Quartal mit 17,7 Mio. Euro noch unter dem starken Vorjahreswert (21,1 Mio. Euro) gelegen hatte, wurden die Erlöse im Zeitraum von April bis Juni gegenüber Q2/25 um 71 Prozent auf 22,5 Mio. Euro gesteigert. Damit einher ging auch eine kräftige Profitabilitätsverbesserung der operativen Tochter, die im zweiten Quartal ein EBITDA von 1,7 Mio. Euro erzielt hat, nach 0,2 Mio. Euro in den ersten drei Monaten.

    Es sieht so aus, als habe das Unternehmen damit die Belastungen aus höheren Preisen für einige IT-Komponenten erfolgreich verdaut. Das ist eine gute Nachricht für das zweite Halbjahr, das zusätzlich vom hohen Auftragseingang profitieren dürfte. Dieser lag in den ersten sechs Monaten mit rund 52 Mio. Euro noch deutlich über dem Umsatz und dem Referenzwert aus 2025.

    Die jüngste Kursschwäche könnte daher eine Kaufchance sein. Das sieht offenbar auch CEO Andreas Empl so, der einen kleinen Insiderkauf vorgenommen hat – weitere gab es von Personen aus dem Führungsgremium bereits im Mai und Juni. Das spricht ebenfalls dafür, dass Pyramid die Jahresprognose packen kann, die einen Anstieg der Erlöse um 17 bis 25 Prozent auf 87 bis 93 Mio. Euro und auf der Basis mehr als eine Verdoppelung des EBITDA, gemessen am bereinigten Wert (2 Mio. Euro) aus 2025, auf 4,2 bis 4,7 Mio. Euro vorsieht. In Relation dazu wirkt die aktuelle Marktkapitalisierung zu einem Kurs von 1,40 Euro mit 13,7 Mio. Euro doch sehr moderat (aktien-globlal.de, erstellt 10.09.26, 14:28 Uhr, veröffentlicht 10.09.26, 14:31 Uhr, bitte beachten Sie unseren Disclaimer zu potenziellen Interessenkonflikten: https://www.aktien-global.de/impressum/).

    Die Pyramid Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,19 % und einem Kurs von 1,400EUR auf Tradegate (10. September 2026, 11:43 Uhr) gehandelt.




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